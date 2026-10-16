Şok eden cevap! Almanya’da güvenlik açığı: Büyük bir tartışma çıktı

Yeşiller Partisi'nin Alman Federal Meclisindeki iç politika sözcüsü Marcel Emmerich, "Hanning davası, federal hükümetin görünüşe göre boyutunu bile kavrayamadığı veya kabul etmek istemediği bir sorunun en önemli örneğidir. Eski yüksek rütbeli yetkililer, kamu hizmetinden edindikleri bilgi, bağlantı ve erişimden defalarca faydalanıyor. İçişleri Bakanlığı, eski yetkililer tarafından gerçekleştirilen güvenlik açısından önemli faaliyetlerinin kaçının rapor edildiğini, onaylandığını veya yasaklandığını bile söyleyemiyor. Bu, korkutucu bir güvenlik açığını ortaya koyuyor" dedi. Emmerich, Hanning davasının federal hükümetin sorunun boyutuna dair hiçbir genel bakışa sahip olmadığı veya böyle bir bakış açısı sunmak istemediği bir sorunun örnek teşkil eden bir vakası olduğunu belirtti.