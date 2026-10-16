Otomobil fiyatları güncellendi: Türkiye'deki en ucuz sıfır araçlar belli oldu!
Ortadoğu'da devam eden savaşın etkilediği döviz kurlarındaki dalgalanma ve artan maliyetler sıfır kilometre araçların fiyatlarının sürekli değişmesine neden oluyor.
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Ortadoğu'da devam eden savaşın etkilediği döviz kurlarındaki dalgalanma ve artan maliyetler sıfır kilometre araçların fiyatlarının sürekli değişmesine neden oluyor.
Otomotiv pazarında ekim ayı itibarıyla güncellenen listelere göre, en ucuz otomobil fiyatlarının 1 milyon 400 bin lira ile 1 milyon 460 bin lira bandından başladığı kaydedildi.
İşte 2026 yılı ekim ayı için en ucuz araç fiyatları...
TOGG
MG
RENAULT
CHERY
DACİA
CİTRÖEN
OPEL
PEUGEOUT
FORD
KİA
HYUNDAİ
SKODA
SEAT
HONDA
TOYOTA
FİAT
VOLKSWAGEN
NİSSAN
BMW
MERCEDES
BYD
TESLA
SUZUKİ
CUPRA/ derleyen: haber7
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