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Otomotiv
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Otomobil fiyatları güncellendi: Türkiye'deki en ucuz sıfır araçlar belli oldu!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Otomobil fiyatları güncellendi: Türkiye'deki en ucuz sıfır araçlar belli oldu!

Ortadoğu'da devam eden savaşın etkilediği döviz kurlarındaki dalgalanma ve artan maliyetler sıfır kilometre araçların fiyatlarının sürekli değişmesine neden oluyor.

#1
Foto - Otomobil fiyatları güncellendi: Türkiye'deki en ucuz sıfır araçlar belli oldu!

Otomotiv pazarında ekim ayı itibarıyla güncellenen listelere göre, en ucuz otomobil fiyatlarının 1 milyon 400 bin lira ile 1 milyon 460 bin lira bandından başladığı kaydedildi.

#2
Foto - Otomobil fiyatları güncellendi: Türkiye'deki en ucuz sıfır araçlar belli oldu!

İşte 2026 yılı ekim ayı için en ucuz araç fiyatları...

#3
Foto - Otomobil fiyatları güncellendi: Türkiye'deki en ucuz sıfır araçlar belli oldu!

TOGG

#4
Foto - Otomobil fiyatları güncellendi: Türkiye'deki en ucuz sıfır araçlar belli oldu!

MG

#5
Foto - Otomobil fiyatları güncellendi: Türkiye'deki en ucuz sıfır araçlar belli oldu!

RENAULT

#6
Foto - Otomobil fiyatları güncellendi: Türkiye'deki en ucuz sıfır araçlar belli oldu!

CHERY

#7
Foto - Otomobil fiyatları güncellendi: Türkiye'deki en ucuz sıfır araçlar belli oldu!

DACİA

#8
Foto - Otomobil fiyatları güncellendi: Türkiye'deki en ucuz sıfır araçlar belli oldu!

CİTRÖEN

#9
Foto - Otomobil fiyatları güncellendi: Türkiye'deki en ucuz sıfır araçlar belli oldu!

OPEL

#10
Foto - Otomobil fiyatları güncellendi: Türkiye'deki en ucuz sıfır araçlar belli oldu!

PEUGEOUT

#11
Foto - Otomobil fiyatları güncellendi: Türkiye'deki en ucuz sıfır araçlar belli oldu!

FORD

#12
Foto - Otomobil fiyatları güncellendi: Türkiye'deki en ucuz sıfır araçlar belli oldu!

KİA

#13
Foto - Otomobil fiyatları güncellendi: Türkiye'deki en ucuz sıfır araçlar belli oldu!

HYUNDAİ

#14
Foto - Otomobil fiyatları güncellendi: Türkiye'deki en ucuz sıfır araçlar belli oldu!

SKODA

#15
Foto - Otomobil fiyatları güncellendi: Türkiye'deki en ucuz sıfır araçlar belli oldu!

SEAT

#16
Foto - Otomobil fiyatları güncellendi: Türkiye'deki en ucuz sıfır araçlar belli oldu!

HONDA

#17
Foto - Otomobil fiyatları güncellendi: Türkiye'deki en ucuz sıfır araçlar belli oldu!

TOYOTA

#18
Foto - Otomobil fiyatları güncellendi: Türkiye'deki en ucuz sıfır araçlar belli oldu!

FİAT

#19
Foto - Otomobil fiyatları güncellendi: Türkiye'deki en ucuz sıfır araçlar belli oldu!

VOLKSWAGEN

#20
Foto - Otomobil fiyatları güncellendi: Türkiye'deki en ucuz sıfır araçlar belli oldu!

NİSSAN

#21
Foto - Otomobil fiyatları güncellendi: Türkiye'deki en ucuz sıfır araçlar belli oldu!

BMW

#22
Foto - Otomobil fiyatları güncellendi: Türkiye'deki en ucuz sıfır araçlar belli oldu!

MERCEDES

#23
Foto - Otomobil fiyatları güncellendi: Türkiye'deki en ucuz sıfır araçlar belli oldu!

BYD

#24
Foto - Otomobil fiyatları güncellendi: Türkiye'deki en ucuz sıfır araçlar belli oldu!

TESLA

#25
Foto - Otomobil fiyatları güncellendi: Türkiye'deki en ucuz sıfır araçlar belli oldu!

SUZUKİ

#26
Foto - Otomobil fiyatları güncellendi: Türkiye'deki en ucuz sıfır araçlar belli oldu!

CUPRA/ derleyen: haber7

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