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Sel felaketinde aracı batanlar dikkat: Kaskosu olmayan da parasını alabilir!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Sel felaketinde aracı batanlar dikkat: Kaskosu olmayan da parasını alabilir!

İstanbul’da yaşanan tarihi sel felaketinde 1.200'ün üzerinde su baskını yaşanırken, yüzlerce araç sel sularına kapılarak kullanılamaz hale geldi.

#1
Foto - Sel felaketinde aracı batanlar dikkat: Kaskosu olmayan da parasını alabilir!

Hasarın ardından mağdur olan araç sahipleri için hukuki ve sigorta süreçleri netleşti. Kasko poliçesinde "sel ve su baskını" teminatı bulunan sürücüler, 5 gün içinde sigorta şirketlerine bildirimde bulunarak zararlarının tamamını tazmin edebiliyor.

#2
Foto - Sel felaketinde aracı batanlar dikkat: Kaskosu olmayan da parasını alabilir!

İstanbul, tarihin en büyük afetlerinden birini yaşadı. Sel ve su baskını konut ve işyerlerinde ciddi zarara neden oldu. Yüzlerce araç da sel sularına kapıldı ve kullanılamaz hale geldi. Paylaşılan son verilere göre İstanbul’da bin 200’ün üzerinde su baskını, 15 heyelan yaşandı. Afet sonrası sigorta şirketlerine binlerce hasar ihbarı geliyor. Selde aracı zarar görenler, kasko poliçelerinde sel ve su baskını teminatı bulunması halinde sigorta şirketlerine başvurabiliyor. Detayları Avukat Yakup Erikel ve Avukat Sibel Öztürk anlattı. Avukat Yakup Erikel, sel felaketlerinde yaşanan zararların değerlendirilmesinde idarenin sorumluluğuna dikkat çekti. Erikel, “Bilinmesi gereken konu şu: Sel doğal olabilir ama ihmal doğal değildir. Her zaman bu yağmur yağmıyor. Tabii sizin kusurunuz var mı? Mazgalları doğru ve düzgün yaptınız mı? Yolun eğilimi, imar çalışmaları. Bütün bunların hepsi aslında idarenin sorumluluğunda.” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Sel felaketinde aracı batanlar dikkat: Kaskosu olmayan da parasını alabilir!

Sel nedeniyle aracı hasar gören vatandaşların öncelikle kasko poliçelerini kontrol etmeleri gerekiyor. Kasko poliçeleri; dar, standart, genişletilmiş ve tam kasko gibi farklı türlere ayrılıyor. Sel ve su baskını teminatı bulunan araç sahipleri, sigorta şirketlerine başvurarak zararlarının karşılanmasını talep edebiliyor. Ayrıca kasko şirketine beş gün içinde bildirim yapılması gerektiği belirtiliyor.

#4
Foto - Sel felaketinde aracı batanlar dikkat: Kaskosu olmayan da parasını alabilir!

Kaskosu bulunmayan ya da poliçesinde sel ve su baskını teminatı olmayan vatandaşlar için de bir yol var. Avukat Sibel Öztürk, idarenin eylem ve işlemlerinden kaynaklanan bir kusur bulunması halinde zararların tazmininin istenebileceğini belirtti. Öztürk, “Kaskosu bulunmayan ya da kaskosunda bu teminat, sel ve su baskını teminatı olmayan vatandaşlarımız öncelikle endişe etmesinler. İdarenin eylem ve işlemlerinden kaynaklanan bir kusuru varsa ilgili kamu kurumuna başvurmak suretiyle zararlarının giderilmesini isteyebiliyorlar.” dedi.

#5
Foto - Sel felaketinde aracı batanlar dikkat: Kaskosu olmayan da parasını alabilir!

İdarenin sorumluluğuna ilişkin başvurular sonucunda Ankara’da yaşanan sel felaketinin ardından tazminat alınan örnekler de bulunuyor. Avukat Yakup Erikel, kendi aracının sel nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini ve zararın karşılanması için idari yargıya başvurduğunu anlattı. Erikel, “Kafamda idareye karşı idarenin sorumluluğunun doğabileceğini düşünerek bilgilerimi toparladım ve idari yargıya başvurma kararı aldım.

#6
Foto - Sel felaketinde aracı batanlar dikkat: Kaskosu olmayan da parasını alabilir!

Arabayı biz perte çıkarmıştık. Hiç kullanılmaz bir hale gelmişti. Arabayı düşük değerde sattıktan sonra aradaki farkı ben idareden alabileceğimi düşündüm. Bilirkişiler benim zararımı tespit ettiler. Bu olayın selden kaynaklandığını tespit ettiler. Neticede ilk mahkemede tamamıyla idareyi sorumlu tuttu.” ifadelerini kullandı. Sel felaketinde aracı zarar gören vatandaşlar için hem sigorta poliçesindeki teminatların hem de zarara yol açan olayda idarenin kusuru bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi önem taşıyor.

#7
Foto - Sel felaketinde aracı batanlar dikkat: Kaskosu olmayan da parasını alabilir!

sel ve su baskını hasarında bilinmesi gerekenlerleri şöyle sıraladı: Selin araçlarda neden olduğu zararı sigorta karşılar mı? Selde zarar gören aracın kaskosu varsa sigorta tüm zararı karşılar. Sel hasarı için trafik sigortasına başvurabilir miyim? Trafik sigortanız, sel hasarını karşılamaz. Trafik sigortası sadece trafikte üçüncü şahıslara karşı vereceğiniz maddi ve bedeni zararları karşılar. Araçlardaki sel hasarını karşılayacak tek sigorta kaskodur.

#8
Foto - Sel felaketinde aracı batanlar dikkat: Kaskosu olmayan da parasını alabilir!

Sel ve su baskını kasko sigortasının kapsamında mı? Sel ve su baskını nedeniyle araçta meydana gelecek zararlar kasko sigortası teminatı içindedir. Teminat limiti aracın hasar tarihindeki piyasa rayiç değeri ile sınırlıdır. Bu durumda kasko poliçenizde muafiyet veya özel bir sınırlama yoksa kasko sigortası tüm zararı karşılayacak.

#9
Foto - Sel felaketinde aracı batanlar dikkat: Kaskosu olmayan da parasını alabilir!

Selde araçlar birbirlerine çarparak sürüklendiler. Bu durumda neden trafik sigortası zararı karşılamıyor? Afetler trafik sigortasının kapsamı dışındadır. Trafikte seyrederken bir başka araca ya da kişiye vereceğiniz zararda trafik sigortası devreye girer. Örneğin, sel sularında sürüklenirken, önünüzde duran araca çarparsanız trafik sigortası karşı tarafın zararını karşılamaz. Hem sizin hem de karşı tarafın kasko sigortası olması gerekiyor.

#10
Foto - Sel felaketinde aracı batanlar dikkat: Kaskosu olmayan da parasını alabilir!

Aracımın kaskosu var ve sel sularının içinde kaldı. Sigorta şirketi aracımı hemen perte çıkaracak mı? Sigorta şirketi önce aracınızı servise çektirecek ve eksper atanacak. Eksper gerekli incelemeyi yapacak. Onarım maliyeti aracın değerinin yüzde 60’ını geçiyorsa; aracınız perte ayrılacak ve sigorta şirketi aracınızın piyasa rayiç bedelini ödeyecek. Eğer aracın kaportasında zarar yoksa yine perte çıkar mı diye merak ediliyor. Ekspertiz sonucunda aracın başta mekanik parçaları olmak üzere bazı parçalar selde zarar görmüşse sigorta şirketi aracınızı perte ayıracak.

#11
Foto - Sel felaketinde aracı batanlar dikkat: Kaskosu olmayan da parasını alabilir!

Sel suyunun zarar verdiği elektrikli araçlarda kasko sigortasında uygulama nasıl olacak? Araç servise çekilecek, eksper atanacak. Elektrikli aracın bataryası zarar görmüşse araç perte ayrılacak ve sigorta aracın piyasa değerini karşılayacak. Sigortacılara göre yaşanan bu selde zarar gören elektrikli araçların tamamı kullanılamaz hale geldi ve hepsi de perte ayrılacak.

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