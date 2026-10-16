Sel felaketinde aracı batanlar dikkat: Kaskosu olmayan da parasını alabilir!

İstanbul, tarihin en büyük afetlerinden birini yaşadı. Sel ve su baskını konut ve işyerlerinde ciddi zarara neden oldu. Yüzlerce araç da sel sularına kapıldı ve kullanılamaz hale geldi. Paylaşılan son verilere göre İstanbul’da bin 200’ün üzerinde su baskını, 15 heyelan yaşandı. Afet sonrası sigorta şirketlerine binlerce hasar ihbarı geliyor. Selde aracı zarar görenler, kasko poliçelerinde sel ve su baskını teminatı bulunması halinde sigorta şirketlerine başvurabiliyor. Detayları Avukat Yakup Erikel ve Avukat Sibel Öztürk anlattı. Avukat Yakup Erikel, sel felaketlerinde yaşanan zararların değerlendirilmesinde idarenin sorumluluğuna dikkat çekti. Erikel, “Bilinmesi gereken konu şu: Sel doğal olabilir ama ihmal doğal değildir. Her zaman bu yağmur yağmıyor. Tabii sizin kusurunuz var mı? Mazgalları doğru ve düzgün yaptınız mı? Yolun eğilimi, imar çalışmaları. Bütün bunların hepsi aslında idarenin sorumluluğunda.” ifadelerini kullandı.