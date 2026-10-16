Bakan Kacır tarihi gelişmeyi açıkladı: Yerli navigasyon geliyor

Türkiye, dijital altyapılarında küresel teknoloji devlerine olan bağımlılığı sonlandıracak stratejik bir hamle yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde hayata geçirilen yerli harita ve navigasyon projesinde ilk sonuçlara yaklaşıldı.

Coğrafi bilgi sistemleri konusunda Türkiye’nin en tecrübeli firmalarından birinin üstlendiği projenin, yerli navigasyon uygulamasının yanı sıra kurumlar ve firmalar için ticari yan ürünleri de olacak. Böylece navigasyon ve bununla ilgili ticari ürünler için harcanan para yurt içinde kalacak. Yerli navigasyon çalışması ayrıca kullanıcıların hareketlerinin takibinden elde edilen bilginin, yerli firmalar tarafından kullanılmasını, siber güvenlik ve ulusal veri güvenliği konusundaki birçok riskin de bertaraf edilmesini sağlayacak.

"ÖNEMLİ BİR ADIM ATTIK"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yerli navigasyon hakkında İstanbul Ticaret Gazetesi’ne konuştu. Bakan Kacır, “Bakanlık olarak harita ve navigasyon uygulaması geliştirme projeleriyle Türkiye’nin milli kapasitesini tahkim etmeyi amaçlıyoruz. Stratejik ihtiyaçlarına cevap verecek yenilikçi çözümleri desteklemek ve Türkiye’yi bu kritik alanda küresel ölçekte daha ileri bir konuma taşımak üzere önemli bir adım attık” dedi.

ÜLKEMİZİN STRATEJİK İHTİYAÇLARINA MİLLİ ÇÖZÜMLER

Bakan Kacır, yerli navigasyon ve veri güvenliği hakkında da şunları söyledi: “Yüksek kullanıcı kapasitesine sahip, güncel ve güvenilir veri altyapısına dayanan, yapay zeka ve büyük veri teknolojilerinden yararlanan yerli navigasyon uygulamasının olması şarttı. Yerli navigasyon sistemlerine dönük atılan adımlar, veri egemenliğini tahkim eden, dışa bağımlılığı azaltan ve ülkemizin stratejik ihtiyaçlarına milli çözümler üreten bir hamle aslında. Nitekim, her alanda yüksek teknoloji ihraç eden bir Türkiye’nin bu stratejik alanda geri kalması beklenemez.”

VERİLER TÜRKİYE'DE KALACAK

Mevcut küresel uygulamaların büyük kısmı bireylere ücretsiz hizmet sunarken, kullanıcıların anlık konum, seyahat güzergahı, günlük rutinler ve yaşam alışkanlıkları gibi hassas kişisel verilerini işleyerek ticari aktörlere pazarlıyor. Firmalar ve mağazalar navigasyon sistemlerinin ürettiği veriyi ticari faaliyetlerini geliştirmek için kullanıyor. Ancak bunun için ilgili yazılımı hazırlayan küresel firmalara para ödenirken, işletmelerin önem verdiği veriler de yurt dışına aktarılabiliyor.

Yerli navigasyon projesinde ise Bilişim Vadisi ve Başarsoft ortaklığında kurulan BvB çatısı altında Türkiye’nin küresel mobilite çalışması yapılıyor.

YILBAŞI İŞARET EDİLDİ

Yerli navigasyon projesinin ilk sonuçlarının ise yılbaşından itibaren alınması bekleniyor. Birkaç yıla yayılan proje kapsamında aşama aşama yeni ürünler devreye girecek. Böylece yıllık bazda milyarlarca dolarlık harita, navigasyon ve coğrafi veri lisanslama bedellerinin yurt içinde kalması sağlanacak. Ayrıca geliştirilen yerli yazılım altyapısının müttefik ülkelere ihraç edilmesiyle Türkiye, dijital haritacılıkta kayda değer bir gelir elde edebilecek.

Bunun yanı sıra kargo ve tedarik zincirinin verimliliği de artırılacak. Güncel tam kapsamlı yerli harita verisi; lojistik sektöründe rota optimizasyonu, yakıt tasarrufu, karbon salımını azaltma gibi faydalarla birçok maliyeti düşürecek.