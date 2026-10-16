Bakan Çiftçi ve Kurum selin vurduğu İstanbul’da açıklamalarda bulunuyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum selin vurduğu İstanbul Ayazağa'da açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Kurum'un açıklamaları şu şekilde:
Büyük bir afetten bahsediyoruz. İlk andan itibaren devletimiz, devletimizin tüm birimleri burada valimizin koordinasyonunda, AFAD ile birlikte çalışmalarımız sürüyor. arkadaşlarımızla sahadayız. Aferin en yoğun yaşandığı yer burası. Planlı kentleşme, planlı altyapı en önemli iş.
Bu afetleri daha sık yaşayacağımızı dün de ifade ettim. İklim değişiyor. Dolasıyla iklim değişikliğiyle mücadele etmek bir tercih değil, zorunluluk. İstanbul'u depreme hazırlamak, böylesi afetlere karşı tedbir almak demek.
Ayrıntılar gelecek…