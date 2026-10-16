  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hazine ve Maliye Bakanlığına yeni bakan yardımcısı: Bekir Bayrakdar atandı Irak’ta tarihi adım, Soydaşlarımızın hakkı teslim edildi! Kürşad Zorlu’dan Irak hükümetine teşekkür! Bakan Kurum'dan 26 il için kritik uyarı: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın Balıkesir'de aşırı yağışlar köprüyü yıktı! Susurluk Çaylak Köprüsü'nde çökme: Yol trafiğe tamamen kapatıldı! Bakan Kurum’dan felaket bölgesinde flaş açıklamalar! "İstisnasız tek bir mağdur vatandaş bırakmayacağız!" Başörtüsü için gözyaşı döküp direnen yürekli kızlar vicdanları sızlattı! Üsküdar’da insanlık ve vicdan sınavı! Köpeğe makam aracı sefası süren CHP zihniyeti vefat eden başkana saygısızlık yaptı Beşiktaş Hoffenheim’ı evinde devirdi! Ankara'da uyuşturucu operasyonu: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski başdanışmanının kızı da gözaltında! Bakan Çiftçi duyurdu! 4 ölü, Kocaeli dâhil 6 kişi kayıp! 4 ilde okullar yarın da tatil edildi!
Gündem Bakan Çiftçi ve Kurum selin vurduğu İstanbul’da açıklamalarda bulunuyor
Gündem

Bakan Çiftçi ve Kurum selin vurduğu İstanbul’da açıklamalarda bulunuyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Bakan Çiftçi ve Kurum selin vurduğu İstanbul’da açıklamalarda bulunuyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum selin vurduğu İstanbul Ayazağa'da açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Kurum'un açıklamaları şu şekilde:

Büyük bir afetten bahsediyoruz. İlk andan itibaren devletimiz, devletimizin tüm birimleri burada valimizin koordinasyonunda, AFAD ile birlikte çalışmalarımız sürüyor. arkadaşlarımızla sahadayız. Aferin en yoğun yaşandığı yer burası. Planlı kentleşme, planlı altyapı en önemli iş.

Bu afetleri daha sık yaşayacağımızı dün de ifade ettim. İklim değişiyor. Dolasıyla iklim değişikliğiyle mücadele etmek bir tercih değil, zorunluluk. İstanbul'u depreme hazırlamak, böylesi afetlere karşı tedbir almak demek.

Ayrıntılar gelecek…

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23