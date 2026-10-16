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Halk TV’ye kayyımın nedeni yolsuzluk

Yeniakit Publisher
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Halk TV’ye kayyımın nedeni yolsuzluk

CHP’yi haramiler gibi talan eden YP’lilerin fonladığı tetikçi Halk TV’ye kayyım atanması “medya susturuluyor” algısıyla sulandırılmaya çalışılırken, gerçek sebebin kanal sahibi Cafer Mahiroğlu’na yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması olduğu anlaşılınca yalan da çöktü.

Medya Derneği Başkanı Gazeteci Yazar Ekrem Kızıltaş, konuya ilişkin şunları söyledi: “Adamların borazanlığını yapan yayın organlarının fonlanma dışında başka atraksiyonlar da yapan patronlarının bu işi düzgün ticari mantıkla yapmadığı ya fonlanarak ya da kendilerine aktarılan imkânlarla yaptıkları net. Adı geçen kurumun son dönemde belediyelerden şuradan buradan kaynaklar kesildiği için zor duruma düştüğü, vaktiyle buradan yaptıkları bir takım hukuk dışı aktarmalarla ayakta durduğu, bu konuda çeşmenin suyu kesildikçe zorlandığı anlaşılıyordu. Şimdi de sahibi gözüken kişinin yaptığı harcamaların tamamının bir şekilde kamu kaynaklarından yolsuzluklarla elde edildiği net olarak ortaya çıkınca da kurum TMSF’ye devrildi.

 

PROJE MEDYA GİDİCİ

Maalesef birçok insan bunu bildiği için bıyık altından gülerek izlerken birçok siyasi şizofren de ‘bak doğru söyleniyor, iktidar bunları engellemeye çalışıyor’ diyecekler. Biz bir sonraki olaya kadar bunu konuşup tartışmaya devam edeceğiz. Zannediyorum yakın dönemde benzer yayın kuruluşlarının başına da aynı şeyin geldiğini görürüz. Önümüzdeki günlerde onlar da herhalde benzer kaderi paylaşacaklardır.” Avukat Cengiz Ocakçı da şunları dile getirdi:

 

30 MİLYARLIK TRAFİK

“Eğer bir suç işleme özgürlüğü varsa o zaman Halk TV’ye kayyım atanmasına karşı çıkanlar haklıdır. Ama 24 saat Kılıçdaroğlu’nun da dediği gibi yalanla dolanla suç işleme özgürlüğü varmış gibi ortalığı karıştırırsa o zaman böyle muz cumhuriyetleri var oraya gitsinler. Türkiye’de suç işleme özgürlüğü yoktur. Suç işlemişsin, mahkum olmuşsun, kaçmışsın ve Türkiye’de yayın yapıyorsun. Böyle bir şey mümkün değil. Basın özgürlüğünün arkasına saklanarak suç işlenemez. 30 milyarı aşkın bir para trafiği, yolsuzluk, rüşvet trafiği tespit edilmiş. Eğer kanıtlarınıza güveniyorsanız koyarsınız mahkemeye, beraat edersiniz. Ama bu kadar bağırmaları mahkum olacaklarını anladıklarından kaynaklanıyor.”

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Yorumlar

Vay vay

Dunya tarihinin en büyük fon hırsızlığı ve yolsuzluğunu unutturmaya çalışıyorlar. Kimse konuşmasın, yazmasın istiyorlar..2 yılda 10 kanala çökmüşler..

VU YOLSUZLYK-IFTIRA-YALAN-DOLANDIRICILIK-ALCAKLIK ZEHIRINDEN 7/24 BESLENEN "TIPIS TIPUS ITAATKAR BAGIMLI VESAYETCI GÜRUH da suc ortagidir!"

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