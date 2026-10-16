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Yerel Antalya trafiğinde COP31 düzenlemesi
Yerel

Antalya trafiğinde COP31 düzenlemesi

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Antalya trafiğinde COP31 düzenlemesi

Antalya'da 9-13 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenecek COP31 zirvesi nedeniyle Dikmen ile Altınova kavşakları arasında ulaşım tedbirleri hayata geçirilirken; D-400 kara yolu trafiği, şehirlerarası otobüs seferleri ve yük taşımacılığına yönelik özel düzenlemeler yapılacak.

Antalya Valiliği, kentte düzenlenecek COP31 kapsamında trafik ve ulaşım tedbirlerini kapsayan bir açıklama yayımladı. Antalya'nın uluslararası tanıtımı ve turizm potansiyeli açısından önemli bir fırsat olarak değerlendirilen COP31 sürecinde, kamu kurumları, yerel yönetimler, turizm sektörü, esnaf ve vatandaşların iş birliğiyle kentin misafirperverliğinin dünyaya tanıtılması hedefleniyor. Organizasyon süresince hem uluslararası konukların ulaşımının kolaylaştırılması hem de Antalyalıların günlük yaşamlarının mümkün olduğunca az etkilenmesi amaçlanıyor.

 

DEĞİŞİKLİKLER 9-13 KASIM ARASINDA

Planlanan düzenlemeler kapsamında, 9-13 Kasım 2026 tarihlerinde Dikmen Kavşağı (Belek-Kadriye Dönüş Kavşağı) ile Altınova Kavşağı (TEDAŞ) arasında trafik ve ulaşım tedbirlerinin uygulanması öngörülüyor. Bu süreçte kamyon ve diğer yük taşıma araçlarına yönelik düzenlemeler kapsamında sevkiyatların 22.00-06.00 saatleri arasındaki uygulamalar dikkate alınarak planlanması isteniyor. Ana ulaşım güzergâhındaki akaryakıt teslimatlarının ise 00.00-06.00 saatleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

 

OTOBÜSLERE DÜZENLEME

Belirtilen tarihlerde şehirlerarası otobüs seferlerinin 22.00-06.00 saatleri arasında gerçekleştirilmesi planlanırken, ilçeler arası otobüs seferlerinde de düzenlemeye gidilmesi öngörülüyor. Vatandaşların yolculuk öncesinde ilgili otobüs firmalarından güncel sefer bilgilerini almaları tavsiye ediliyor.

 

D-400'DE ÇİFT YÖNLÜ TRAFİK KARARI

D-400 kara yolunun belirtilen kesiminde, bölünmüş yolun Antalya-Alanya istikametindeki trafik akışının geliş ve gidiş yönlerinde çift yönlü olarak sağlanması planlanıyor. Söz konusu güzergâhı kullanacak sürücülerin seyahat sürelerini göz önünde bulundurmaları ve alternatif güzergâhları değerlendirmeleri isteniyor.

Trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla vatandaşların şehir içi ulaşımda tramvay ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri öneriliyor. Özel araç kullanılması gereken durumlarda ise araç paylaşımına öncelik verilmesinin trafik yükünü azaltacağı belirtiliyor.

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