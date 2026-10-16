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Gündem Karanlık cinayetler bir bir aydınlanıyor! Akın Gürlek: Hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız
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Karanlık cinayetler bir bir aydınlanıyor! Akın Gürlek: Hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız

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Karanlık cinayetler bir bir aydınlanıyor! Akın Gürlek: Hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 2023 yılında ormanlık alanda ağır yaralı halde bulunmasının ardından hayatını kaybeden Ömer Şenol'un ölümü, üç yıl sonra yeniden mercek altına alındı. Delillerin ve iletişim kayıtlarının yeniden incelenmesiyle derinleştirilen soruşturmada 4 şüpheli tutuklanırken 9 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul dosyaların tek tek aydınlatıldığına dikkat çekerek, “Hiçbir cinayeti unutmayacak, hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız” mesajını verdi.

Türkiye'de yıllarca karanlıkta kalan cinayet dosyalarının yeniden açılması ve faillerinin ortaya çıkarılması için sürdürülen çalışmalar sonuç vermeye devam ediyor.

Son olarak İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 2023 yılında meydana gelen ve Ömer Şenol'un ölümüyle sonuçlanan olayda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

3 YIL SONRA DOSYA YENİDEN AÇILDI

Ömer Şenol, 2023 yılında Kemalpaşa'daki ormanlık alanda ağır yaralı halde bulunmuş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Aradan geçen üç yılın ardından dosyadaki mevcut deliller ile iletişim kayıtları yeniden değerlendirmeye alındı. Elde edilen bulgular üzerine soruşturmanın yeniden açılmasıyla ekipler düğümü çözmek için harekete geçti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in verdiği bilgilere göre Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı çalışmaların ardından 15 Ekim 2026'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda ilk etapta 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

YER GÖSTERME VE İFADELER DOSYANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Şüphelilerin ifadeleri ve gerçekleştirilen yer gösterme işlemleri soruşturmada yeni bulguların ortaya çıkmasını sağladı.

Soruşturmanın genişletilmesi üzerine dosyaya 4 şüpheli daha dahil edildi. Adli işlemlerin ardından 4 şüpheli tutuklanırken 9 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Böylece üç yıldır üzerindeki sis perdesinin kaldırılmaya çalışıldığı Ömer Şenol dosyasında önemli bir aşamaya gelindi.

KARANLIK DOSYALAR RAFLARDAN İNDİRİLİYOR

Ömer Şenol soruşturması, faili meçhul suçların yeniden ele alınmasına yönelik çalışmaların son örneklerinden biri oldu.

Bakan Gürlek'in paylaştığı verilere göre, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimlerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda bugüne kadar 61 dosyada, 68 maktul ve 7 yaralıya ilişkin olay aydınlatıldı.

Ortaya konulan tablo, yıllar geçse dahi karanlıkta kalan dosyaların kapatılmadığını gösterdi.

AKIN GÜRLEK'TEN NET MESAJ: PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ

Adalet Bakanı Akın Gürlek de yürütülen çalışmaların devam edeceğinin altını çizdi.

Gürlek, soruşturmayı yürüten Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT ekipleri ve görev alan kamu personeline teşekkür ederek şu mesajı verdi:

“Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, faili meçhul dosyalardaki her bir delilin izini sürmeye, olayların tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için çalışmaya devam edeceğiz. Hiçbir cinayeti unutmayacak, hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız!”

ADALET İÇİN ZAMAN AŞIMI YOK

Ömer Şenol dosyasında üç yıl sonra gelen operasyon, özellikle yakınlarının ölümünün aydınlatılmasını bekleyen aileler açısından da önemli bir mesaj niteliği taşıyor.

Teknolojik imkânların gelişmesi, eski iletişim kayıtlarının yeniden incelenmesi ve mevcut delillerin yeni bilgiler ışığında değerlendirilmesiyle yıllardır çözülemeyen dosyalarda yeni kapılar açılıyor.

Ömer Şenol cinayetindeki son gelişme de “Karanlık cinayetler bir bir aydınlanıyor” dedirten çalışmalardan biri oldu.

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Abdi ipekci, dogan oz, tanwr kuslali, bahriye ucok, u.mumcu, esref bitlis, temel cingoz, ismail selen, adnan kahveci, recep yazicioglu, NURI KILLIGIL, toryumcu prof.suikasti vs vs TEK TWK AYDJNLATILMALI MİT-DDK da KATILMALI SORUSTURMAYA...

Abdi ipekci, dogan oz, tanwr kuslali, bahriye ucok, u.mumcu, esref bitlis, temel cingoz, ismail selen, adnan kahveci, recep yazicioglu, NURI KILLIGIL, toryumcu prof.suikasti vs vs TEK TWK AYDJNLATILMALI MİT-DDK da KATILMALI SORUSTURMAYA...
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