Halıdan çay lekesi nasıl çıkarılır? Bulaşık deterjanı kurumuş çay lekesini çıkarır mı? Pratik bilgiler

Halı üzerine devrilen çay bardağı, çaydanlık, dökülme ve damlama kazaları, günlük rutinin bir parçası ve herkesin karşılaşabileceği problemlerden birisidir. Ama neyse ki gününüzü mahvetmek zorunda değil.

Herhangi bir leke çıkarma tekniği veya ürününü kullanmadan önce ürünün üzerindeki yıkama talimatlarını mutlaka kontrol edin. Her yöntemi ve temizlik ürününü önce kumaşın küçük, gizli bir alanında test edin. Sadece etikette uygun olduğu yazıyorsa sıcak su kullanın. Bir eşyada ya da halıda sadece kuru temizleme ibaresi varsa, evde kendiniz temizlemekten kaçının. Birazdan sizlerle paylaşacağımız, özel kumaşlara uygun temizlik yöntemleri sayesinde, halınızın lekelerden arındırılmasını ve her zamanki canlı renkleri ile dekorasyonunuzu tamamlamasını garantileyebilirsiniz.

İhtiyacın olacak malzemeler

Mikrofiber bez

Sünger

Yumuşak bez ya da tişört

Ilık su

Arap sabunu

Bulaşık deterjanı

Kolonya

Maden suyu

Beyaz sabun

Halı temizleyici

Leke çıkarıcı sprey

Halıdan Çay Lekesi Nasıl Çıkarılır?

Kurumuş çay lekesi halıdan nasıl çıkar, beyaz halıdaki çay lekesi nasıl çıkar ya da yün halıdan çay lekesi nasıl çıkar gibi sorular aklınıza üşüşüp sizi paniğe sürüklemeden önce derin bir nefes alın! Çünkü normal bir halıdan çay lekesi çıkarmak sandığınızdan çok daha kolay. Bazı halılar sıcak su ve halı temizleyici ile temizlenebilir, ancak hepsi değil. Bu yüzden halınızı temizlemeyi denemeden önce mutlaka etiketini kontrol edin. Yün halıları yıkarsanız solabilir, bu yüzden dikkatli olun. Antika bir ipek halının üzerindeki lekeyi çıkarmayı denemenizi ise kesinlikle önermiyoruz – bu işi profesyonellere bırakın. Gelelim evde temizleyebileceğiniz malzemelerden üretilmiş halılar için halıdaki çay lekesi nasıl çıkarılır sorusunun cevabına:

Bir mutfak havlusu veya temiz bezi çay dökülen alana mümkün olduğu kadar bastırın.

Lekenin biraz temizlenip temizlenmediğini görmek için lekeli bölgeyi suyla silerek başlayın. Bunu yaparken lekeyi daha çok yaymamak için nazikçe ve tamponlayarak silin.

Biraz halı temizleyicisini ılık suyla karıştırın.

Kullanım talimatlarındaki ölçüleri kullanarak karışımızınızı oluşturun. Ancak daha etkili bir temizlik için Cif Her Yer Leke Uzmanı Sprey kullanmayı tercih edebilirsiniz. Karışımı halıdaki çay lekesi olan bölgeye dökün ve bir süre bekleyin.

Lekeyi temiz bir bez veya süngerle nazikçe ovun.

Sünger ya da mikrofiber bez ile lekeli alanı silmeye devam edin ve leke çıkana kadar bu işlemi tekrar tekrar uygulayın. Çay lekesinin yayılmasını önlemek için lekeli alanın dışından içine doğru silin. Halıda çay lekesi nasıl çıkar diye pratik bir yol arıyorsanız Cif Her Yer Leke Uzmanı Sprey’in lekelere karşı etkili gücünden faydalanabilirsiniz.

Bir kaseyi temiz ve ılık su ile doldurun.

Temiz bir mikrofiber bezi, ılık suya daldırarak nemlendirin.

Diğer yöntem

Bir mutfak havlusu veya temiz bezi çay dökülen alana mümkün olduğu kadar bastırın. Lekenin biraz temizlenip temizlenmediğini görmek için lekeli bölgeyi suyla silerek başlayın. Bunu yaparken lekeyi daha çok yaymamak için nazikçe ve tamponlayarak silin. Biraz halı temizleyicisini ılık suyla karıştırın.

Bulaşık deterjanı kurumuş çay lekesini çıkarır mı?

Bulaşık Deterjanı: Mutfakta kullanılan bulaşık deterjanı halı, koltuk, perde ve kıyafetlere bulaşan çay lekesinin çıkarılmasında oldukça etkilidir. Özellikle kurumuş çay lekelerinin temizlemek için bulaşık deterjanı ılık su ile karıştırılarak çay lekesinin olduğu bölgeye uygulanır. Ardından bol su ile durulanır.

Beyaz halıdan çay lekesi nasıl çıkar?

Çay lekesini gidermek için bir kap içinde bir fincan sirke, biraz sıcak su ve bulaşık deterjanı karışımı hazırlayın. Dilerseniz çamaşır deterjanı da tercih edebilirsiniz. Bu karışımı lekeli alana dökün ve temiz bir havlu ile halıyı temizleyin.