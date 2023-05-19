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Yerel Haliç Köprüsü'nde bariyerlere çarpan araç alev alev yandı
Yerel

Haliç Köprüsü'nde bariyerlere çarpan araç alev alev yandı

Yeniakit Publisher
2023-05-19 07:39:00 -
Haliç Köprüsü'nde bariyerlere çarpan araç alev alev yandı

Haliç Köprüsü'nde sabahın ilk saatlerinde meydana gelen kazada sedan tipi arabanın motor kısmında yangın çıktı. Alev topuna dönen araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü

 Haliç Köprüsü'nde sabahın ilk saatlerinde meydana gelen kazada sedan tipi arabanın motor kısmında yangın çıktı. Alev topuna dönen araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü

Kaza Haliç Köprüsü Edirne istikametinde sabah saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre köprü üzerinde zikzaklar çizerek gelen siyah renkli sedan tipi araba önündeki hafif ticari araca arkadan çarpı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da bariyerlere çarparak durabildi. Çarptıktan sonra siyah arabanın motor kısmından başlayarak yanma meydana geldi. Arabadan yükselen yoğun dumanlar bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çabası sonucu kısa sürede söndürüldü. Kazada çarpan arabanın içindeki 2 kişiden şoför yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı ve kazanın yaşandığı yolu yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapattı. Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazaya karışan hafif ticari aracın sürücüsü İbrahim Bey kazayı anlattı, "Biz normal süratle gidiyorduk. Hiç anlayamadım. Arkadan bana öyle bir vurdu ki. Arkada da bir arkadaş vardı. Adam yolu kesti, dörtlüleri yaktı, arkayı kapattı. O olmasaydı burada büyük bir katliam olacaktı. Adam bana yolda vura vura gitti. Canımızı zor kurtardık. Kader böyle işte. Sonra araba motordan yanmaya başladı. Adam aşağı indi. Zaten ayakta duracak hali yoktu."

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