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Gündem Halı saha maçı bir anda boks maçına döndü
Gündem

Halı saha maçı bir anda boks maçına döndü

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir halı saha maçı sonrasında iki grup arasında tekme, tokat ve yumruklu kavga çıktı. Futbol maçının boks maçına döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 15:05:00 -

Olay, Avcılar’da önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, halı sahada maç yapan arkadaşlar maç sırasında gerginlik yaşadı. Çıkan gerginliğin ardından maç süresinin bitmesiyle şahıslar arasında küfürleşme başladı.

Yaşanan küfürleşmenin ardından halı saha adeta boks arenasına döndü. Olaydan sonra araya giren diğer vatandaşlar kavgayı yatıştırdı taraflar ise olay yerinden ayrıldı.

Kavga anı güvenlik kamerasında

Yaşanan kavga anı ise halı saha içerisinde bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şahısların birbirlerine tekme, tokat ve yumruklarla vurması ve ardından araya girenlerin kavgayı ayırması yer aldı.

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