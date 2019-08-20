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Halı saha hırsızı tutuklandı

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı ve tüzel kişitarafından işletilen halı sahaya ait soyunma odasına girerek hırsızlık yapan şüpheli yakalandı.

20 Ağustos 2019 Salı 10:45
Halı saha hırsızı tutuklandı

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı ve tüzel kişitarafından işletilen halı sahaya ait soyunma odasına girerek hırsızlık yapan şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı halı sahaya ait kapısı kilitli soyunma odasına açık olan pencereden girerek 9 kişiye ait 3 bin 870 lira, 100 dolar ve farklı markalarda toplam 6 adet cep telefonunun çalınması sonrasında polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında hırsızlığı yabancı uyruklu S.M.’nin yaptığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan S.M. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 10:45
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