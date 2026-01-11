  • İSTANBUL
Halep'te SDG mahallelerinde denetim sağlandı: Mayınlı tuzaklara karşı büyük temizlik operasyonu!

Halep’te SDG mahallelerinde denetim sağlandı: Mayınlı tuzaklara karşı büyük temizlik operasyonu!

Suriye ordusunun Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG’ye yönelik düzenlediği operasyonun ardından bölgede güvenlik çalışmaları yoğunlaştı. Geri çekilen örgüt üyelerinin sivil yerleşim yerlerine ve araçların altına yerleştirdiği patlayıcı düzenekler, mühendislik birimleri tarafından tek tek imha ediliyor.

Suriye İçişleri Bakanlığı, Halep'in PKK/YPG uzantısı SDG unsurlarından temizlendiğini ve Şeyh Maksud ile Eşrefiye mahallelerinde asayişin yeniden tesis edildiğini duyurdu.

Şiddetli çatışmaların ardından bölgeye giren devlet güçleri, ilk iş olarak halkın güvenliğini tehdit eden unsurları ortadan kaldırmaya odaklandı.

Bakanlık bünyesindeki mühendislik timleri, mahallelerin her sokağında patlayıcı araması yaparak bölgeyi yaşanabilir hale getirmeyi hedefliyor.

SİNSİ TUZAKLAR: SİVİL ARAÇLARIN ALTINA PATLAYICI YERLEŞTİRDİLER

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, geri çekilmek zorunda kalan örgüt militanlarının ticari alanlara ve yerleşim yerlerine çok sayıda mayın döşediğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yayınlanan fotoğraflarda, terör örgütünün acımasızlığı bir kez daha gözler önüne serildi; park halindeki sivil araçların altına ve roketatar mühimmatlarına gizlenmiş düzenekler uzman ekiplerce tek tek imha ediliyor.

SDG'DEN İRAN MENŞELİ İHA'LARLA KİRLİ SALDIRI

Suriye Ordu Operasyon Odası'ndan yapılan şok açıklamada, SDG'nin sivil yerleşim yerlerini ve kutsal mekanları hedef alırken 10'dan fazla İran menşeli insansız hava aracı (İHA) kullandığı belgelendi.

Camilere yönelik bu saldırılara ordunun ağır silahlarla örgüt mevzilerini imha ederek yanıt verdiği belirtilirken, güvenlik gerekçesiyle Halep Uluslararası Havalimanı uçuşlara kapatıldı.

Öte yandan, çatışmaların ardından teslim olan çok sayıda örgüt üyesinin otobüslerle bölgeden tahliye edildiği yönündeki iddialar gündemdeki yerini koruyor.

 

