  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Batı’nın sinsi dayatmasına imanlı duruş: "Manifest" değil "Dua", "Karma" değil "İlahi Adalet"!

İsrail, Suriye'yi adım adım işgal ediyor! Dün Kuneytra'ya bugün Dera'ya girdiler

Mescid-i Aksa’da skandal olay: İşgalci yerleşimciler Harem-i Şerif’in avlusunda Talmudik ayin yaptı

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı

'Haber doğruysa istihbarat fiyasko'

DSÖ’den çarpıcı Gazze raporu! Sağlık sistemi çökmek üzere: 100 binden fazla çocuk…

Terörist İsrail iki ülkeyle anlaştı: Türkiye'ye karşı ortak müdahale gücü kararı

Dün ‘Kürt halkı yok’ diyen CHP’li Dikbayır vites yükseltti: DEM Parti milletvekilleri terörist!

‘Risk daha yüksek’ Deprem uzmanından önemli uyarı

‘Bir kulüp yöneticisi daha…’ Uyuşturucu operasyonunda ‘büyük arşiv’ iddiası
Dünya Halep'e saldırdı! Terör örgütü PKK/YPG uzantısı SDG'den tahrik
Dünya

Halep'e saldırdı! Terör örgütü PKK/YPG uzantısı SDG'den tahrik

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Suriye’nin Halep kentinde PKK/YPG’nin sivil yerleşimlere düzenlediği topçu ve havan saldırılarında 2 kişi yaşamını yitirirken 13 sivil yaralandı.

Türkiye'den Suriye'ye gerçekleşen kritik ziyaretin yankıları devam ederken Halep'ten kötü haber geldi. Halep’te siviller bir kez daha çatışmaların ortasında kaldı. Suriye’de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG’nin, Halep il merkezi ve kırsalındaki sivil yerleşimlere topçu ve havan atışlarıyla düzenlediği saldırılarda 2 sivil yaşamını yitirdi, 13 sivil yaralandı.

 

Havan atışları gerçekleştirildi

Yerel kaynaklar, Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde işgalini sürdüren PKK/YPG terör örgütünün, Halep’teki sivil yerleşimlere havan atışları gerçekleştirdiğini aktardı.

Terör örgütü, Halep kent merkezindeki Cemiliyye, Suryan ve Cisr Razı mahalleleri ile kırsaldaki Sabğa beldesini hedef aldı. Saldırılar sonucunda bazı evlerde yangın çıktı.

 

Halep Valiliğinden alınan bilgiye göre, saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti, 13 sivil yaralandı.

 

Halk göç etmeye başladı

AA muhabirinin aktardığına göre saldırıların ardından bölge halkı, daha güvenli gördükleri alanlara doğru göç etmeye başladı.

 

Suriye ordusunun, gelişmeler üzerine Halep’te PKK/YPG ile temas hatlarına tank sevk ettiği öğrenildi.

Çatışmaların ardından Halep kent merkezinde toplanan vatandaşlar, Suriye hükümetinden terör örgütü PKK/YPG'nin kentten çıkarılması talebiyle gösteri düzenledi.

 

Öte yandan terör örgütü PKK/YPG, akşam saatlerinde Halep ilinin Şeyhan ve Leramon bölgeleri yakınlarında Suriye askerlerinin bulunduğu noktaya da saldırı düzenledi.

Saldırıda Suriye ordusundan bir asker ile iki sivil savunma personeli yaralandı.

Tom Barrack’ın ağzından neler çıktı neler? Bir yandan darbe itirafı bir yandan PKK/YPG kılıfı
Tom Barrack’ın ağzından neler çıktı neler? Bir yandan darbe itirafı bir yandan PKK/YPG kılıfı

Dünya

Tom Barrack’ın ağzından neler çıktı neler? Bir yandan darbe itirafı bir yandan PKK/YPG kılıfı

YPG’ye terör örgütü diyemeyenler Müslüman kardeşleri terör örgütü ilan etti! Desantis’in hamlesi yeni bir tartışmanın kapısını açtı!
YPG’ye terör örgütü diyemeyenler Müslüman kardeşleri terör örgütü ilan etti! Desantis’in hamlesi yeni bir tartışmanın kapısını açtı!

Gündem

YPG’ye terör örgütü diyemeyenler Müslüman kardeşleri terör örgütü ilan etti! Desantis’in hamlesi yeni bir tartışmanın kapısını açtı!

Hakan Fidan’dan hem YPG’ye hem İsrail’e uyarı: Suriye'de yeni bir kaosa izin vermeyiz
Hakan Fidan’dan hem YPG’ye hem İsrail’e uyarı: Suriye'de yeni bir kaosa izin vermeyiz

Gündem

Hakan Fidan’dan hem YPG’ye hem İsrail’e uyarı: Suriye'de yeni bir kaosa izin vermeyiz

PKK’lı katil ve Türker Ertürk arasında fikir birliği: "YPG komşumuz olsun"
PKK’lı katil ve Türker Ertürk arasında fikir birliği: “YPG komşumuz olsun”

Gündem

PKK’lı katil ve Türker Ertürk arasında fikir birliği: “YPG komşumuz olsun”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hakkı SANCAK

Bunlarla mı barış olacak bunlara güvenip bunlarımı ülkeye sokacaksınız OSMANLI DA AFFETMEYİ SECMİŞTİ OKUYUN TARİHİ AFEDENLERİN NASIL KATLEDİLDİĞİNİ HAİNLERİN HİÇ BİR ZAMAN YOLA GELMEDİĞİNİ GÖRÜN BİR TANE KÖPRÜLÜ YOKMU KOCA DEVLETTE
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23