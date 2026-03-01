Bebek katili Netanyahu ve Trump’a tek kelime yok! Koşun Koşun Özgür Demirtaş demokrasi dersi veriyor

Ekonomi dışında yaptığı yorumlarla gündeme gelen ekonomist Özgür Demirtaş, gündem olmayı başardı ama yine okkalı cevaplardan da kaçamadı.

Batı hayranı ve CHP yandaşlığıyla bilinen Özgür Demirtaş, bir ülkede ekonominin iyi olması için demokrasi ve hukukun önemine dikkat çeker, Batılı ülkelerin ekonomilerine övgüler düzer, Türkiye’yi ise sürekli kötülerdi.

Oysa aynı Demirtaş Batı dünyasının hukuk tanımaz haydutluğu karşısında ise sürekli 3 maymunu oynardı.

Batı’ya tek kelime edemeyen Demirtaş, Türkiye’yi ise en küçük olayda eleştirip, demokrasi ve hukuku hemen öne atardı.

Demirtaş bu kez İran’da yaşanan son gelişmeler sonrası ortaya çıktı ve bazı değerlendirmelerde bulundu.

Paylaşımında yine hayranı olduğu Batı’ya tek kelime bile edemeyen Demirtaş, hiç utanmadan aklınca demokrasi dersi vermeye kalkıştı.

Demirtaş’ın paylaşımı şöyle:

“47 Yıl Boyunca:

1) Halkına Zulm edersen,

2) Baş örtüsü takmayan Kadınlarını darp edersen,

3) Diktatörlük rejimini istemeyen her muhalife işkence edersen,

4) İstediğin insanı şehir ortalarında inşaat Vinçleri ile idam edersen,

5) Vatandaşlarını Dil-Din-Irk-Mezhep ile bölersen,

6) Toplumun bir kısmını rejimin ile mutlu ederken, bir kısmına hayatı zindan edersen,

7) 47 yıl önce DARBE yapıp, demokratik hakları askıya alırsan,

8) BİLİM ve teknolojiye yatırım yapmak yerine İDEOLOJİK takıntılarına koca ülkeyi kurban edip, ucuz propaganda oyunları ile sosyal medya videosu hazırlamaya zamanını harcarsan:

Sözde rejimin bir günde devrilir ve vatandaşların da sokak da bunu böyle kutlar.

Daha da KÖTÜSÜ: Sen öldükten sonra, molla rejimin bile senin öldüğünü öğrenmeden önce fotoğrafını ABD başkanı görür. Çünkü DEVLET dediğin şey köy muhtarlığına dönmüştür. Dini Lider dediğin tipler de birer ajan olmuştur.

Çünkü Liyakat yerine Sadakat, Demokrasi yerine senin sözde Diktatörlüğünü koymuşsundur.

Son 24 saat, görmek isteyen gözler için inanılmaz dersler ile dolu… Görmek istemeyenler için HAMASET Edebiyatına devam.

Neyse Türkiye bu olaylardan uzak dursun, bize zarar gelmesin yeter.

Bir de zırt pırt NATO’dan çıkalım diyen Avrasyacılara da yeter. Çökmüş ideolojilerini alıp gidip biraz matematik ve mantık dersi alsınlar.”

ATAY, DEMİRTAŞ’A ÖYLE BİR CEVAP VERDİ Kİ…

Muhalif yazılarıyla da bilinen gazeteci Erdem Atay ise Özgür Demirtaş’ın bu paylaşımını alıntılayarak çok sert bir cevap verdi.

İşte Atay’ın Demirtaş’ı alıntılayıp cevap verdiği o paylaşım:

“Ey Amerika...

Vietnam'da masum onbinlerce adamı öldürürsen...

Afganistan'da çocuk, kadın, yaşlı demeden katledersen...

Orta Doğu'da etnik ve mezhep ayrımını körükleyip bombalar attırıp insanların yok etmelerinin önünü açarsan...

Her ülkenin topraklarındaki zenginlikleri kendininmiş gibi kullanırsan...

Tarihin en büyük katili İsrail'e her türlü katliamda destek olursan...

Irak'ta 'kimyasal silah var' yalanıyla milyonlarca Müslüman'ın kanına girersen...

Libya'da 90 bin insanı öldürürsen...

PKK ve FETÖ gibi tarihin en büyük terör örgütlerini Türklere karşı kullanmak için büyütüp, kollarsan...

Doğu Akdeniz'de Rum ve Yunanla iş tutup Türkiye karşıtı operasyonlar yaparsan...

Hapishanelerde işkence ve tecavüz edersen...

Dünyaya silah satarsan...

İstediğin gibi başka ülkelerin liderlerini kaçırır, öldürürsen...

Kendisine Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı diyen birileri de çıkar, senin köpeğin olur!

Kötülüğü sende değil, senin saldırdığın her ülkede arar, seni pamuklara sarar.

Sana köle olur, senin için çalışır, karakterini ve benliğini onursuzca sana satar...

Öyledir bazıları...”