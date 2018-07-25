0553 313 94 23

Halde silahlı saldırı: 1 kişi öldü

Samsun'un Bafra ilçesinde Arif Özmen, halde meydana gelen silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 17:54
Halde silahlı saldırı: 1 kişi öldü

Olay, Bafra ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki sebze ve meyve halinde meydana geldi. İddiaya göre, Arif Özmen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından göğsünden ve başından tabancayla vurularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekibinin müdahalesi sonrasında Özmen, özel bir hastaneye kaldırıldı. Arif Özmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 17:54
  1. samsun
  2. bafra
  3. Arif Özmen

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akit vatandaşa mikrofon uzattı! "Biz ona bedelli değil paralı askerlik diyoruz"
    1. Akit vatandaşa mikrofon uzattı! "Biz..
    2. 1994'ler bedelli askerlikten..
    3. B36 Torshavn-Beşiktaş maçı ne zaman..
    4. FETÖ'cü albaydan 15 Temmuz gecesi..
    5. ABD'den flaş Brunson açıklaması
    6. Ticaret savaşları Türkiye`ye fayda..
    7. Fecir Alptekin kimdir? Cumhurbaşkanı..
    8. Bir grup Türk hacı adayı Medine'de..
    9. Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9...
    10. Borsa günü yükselişle kapattı
    11. Kenan Sofuoğlu'ndan Yerlikaya'ya ziyaret
    12. Adana'dan göle bırakılan kaplumbağa 48..
    13. Hadi Salihoğlu kimdir? Hadi Salihoğlu..
    14. 2018 LGS tercih sonuçları ne zaman..
    15. Eskişehir'de 8 FETÖ şüphelisi enselendi
    16. S. Arabistan'ın petrol gemisine saldırı!
    17. Lise nakil işlemleri boş kontenjan ve..
    18. Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde..
    19. 2018 lise okul tercih sonuçları..
    20. LGS lise nakil işlemleri ne zaman..
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Alpay Özalan'ın Barış Atay'ın aklını aldığı an!
    Alpay Özalan'ın Barış Atay'ın aklını aldığı an!
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!