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Gündem Hâlâ özgürlük diyene bak sen! Erdoğan'ın ayar verdiği gazeteci maval okudu
Gündem

Hâlâ özgürlük diyene bak sen! Erdoğan'ın ayar verdiği gazeteci maval okudu

NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yabancı bir gazeteci tutuklu gazeteciler hakkında soru sormuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu gazeteciye gereken cevabı vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a o soruyu soran gazeteci Julia Macfarlane, o anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak hala özgürlükten dem vurdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-01 14:20:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Liderler Zirvesinin ardından yaptığı basın toplantısında ABC News’ten bir gazetecinin sorusunu yanıtlamıştı.

Erdoğan’a soruyu soran gazeteci Julia Macfarlane, cep telefonundan çekilmiş o anları sosyal medya hesabından yükleyerek şu açıklamada bulundu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mesajım: NATO tüzüğü, özgürlük, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü koruma taahhüdünü ortaya koymaktadır. Türkiye dünyanın en çok gazeteci hapseden ülkesi. 1600’den fazla insan hakları avukatı hapse atıldı. Kendi kuralınıza karşı olanları, muhalefeti bastırıyorsunuz. Türkiye NATO’ya mı ait?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise gazetecinin bu sorusuna şu yanıtı vermişti:

“Freedom House’ın önce kendini sorgulaması lazım. Şu anda Diyarbakır anneleri 1100 gündür HDP’nin kapısı önünde evlatlarını bekliyor. Bu anneler çocukları 12, 13, 14yaşında dağa kaçırılanların anneleri. Nerede bu Freedom House? O Diyarbakır anneleri neyi bekliyorlar? Kaçırılan evlatlarını. Peki bu evlatları kaçıran bu HDP’lier bu PKK’lılar bu YPG’liler bunlar bunu özgürlük adına mı yapıyor? Bu nasıl özgürlük.

Bir defa özgürlüğün tanımını iyi bileceksiniz. Özgürlüğün, benim özgürlük alanım sizin özgürlük alanınıza kadardır. Sizin özgürlük alanınız da benim özgürlük alanıma kadardır. Bu anlayışla eğer onu sürdürürsek özgürlük olur. Bugün Türkiye’de bir kandil gerçeği vardır. Kandil gerçeğinde de 13, 14, 15 yaşlarında kız çocukları dağlara kaçırılıyor ve bu dağlarda boyları kadar silahlarla bunlara eğitim yaptırıyorlar. Acaba bunları biliyor musunuz? Acaba Freedom House bunları ne kadar takip ediyor, hiç.”

Diyarbakır anneleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu sözlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

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Yorumlar

Bal

Az bile söylemiş ama diplomatik dil ile daha ağırı olmaz. GAZetecimi GAZeteklimi; Reis provokasyonunu resmen katlamış, dürmüş, bombalamış. Maşaallah...

Nur

Bu ladın gazeticinin sevgilisi pkk lıdır belki kandilden olabilir . Aşık olduysa aptallaşması normal !! Her yer kör cahillerle dolu
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