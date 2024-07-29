Hâlâ onları insanlıktan alacaklı olarak görüyorlar! O iddia, kuyruklu bir yalandan ibaret

Akşam gazetesi yazarı Hüseyin Besli, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı eleştirdi. Besli, Holocaust'un Yahudi zihni tarafından uydurulmuş bir yalan olduğunu ifade etti. Yahudilerin Gazze'de soykırım yaptığını belirten Besli, Batı'nın bu duruma sessiz kaldığını yazdı. Besli, şunları kaydetti:

“Ne zaman ki; kim ki Netanyahu yönetimindeki İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımdan bahsetse; Hitler tarafından soykırıma (Holokost) maruz kalan halk, bugün kendisi soykırım yapıyor... diye bir cümle kurar.

Dünyada başta Almanya olmak üzere birçok devlet/millet hala Yahudilere soykırıma uğramış halk muamelesi yapıp hala onları insanlıktan alacaklı olarak görüyor.

Oysa; İkinci Dünya Harbi'nde Almanya'da Yahudilere Holokost/soykırım uygulanmamıştır.

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Holokost'u araştırmakla ve yargılamakla görevli Nürnberg Mahkemesi uluslararası hukukun kabul ettiği kriterlere uygun, soykırıma dair hiçbir delil/kanıt üretememiştir.

Öldürülen Yahudilerin sayısı gibi Nürnberg mahkemesinin kimi kararları sonradan kesin bir biçimde yalanlanmıştır.

Holokost'un varlığına delil gösterilen hususların tamamı yalandan ibarettir, uydurmadır.

Yahudilerin fırınlarda yakıldığı yalandır.

Yahudilerin zehirli gazla topluca öldürüldükleri yalandır.

Yahudilerin topluca çukurlara doldurulup itlaf edildiği yalandır...

Anlaşılan o ki; bu günkü uygulamalardan da görüyoruz ki; bunların hepsi Yahudi zihninin uydurduğu şeylerdir.

İkinci Dünya Harbi'nde, başka milletlerden olduğu gibi (Slavlar 17 milyon, Germenler 7 milyon) Yahudilerden de ölenler olmuştur. (Bir milyona yakın)

Yahudilerin çoğu ağır çalışma koşulları, gıdaya ve ilaca ulaşamama sebebiyle ölmüşlerdir.

Yahudiler de tıpkı çingeneler gibi; ari ırkı bozma tehlikesi iddiasıyla toplama kamplarına tıkılmışlardır. Lakin o kamplarda iddia edildiği gibi toplu infaz yapılmamıştır...

Yahudiler 'Holokost'un biricik olduğunu iddia ederler. Oysa 'biricik' olan Yahudilerin Gazze'de uygulandığı soykırımdır.

Yani insanlık tarihi boyunca Yahudiler gibi cani, yalancı, soykırımcı, bozguncu başka bir kavim gelmemiş; kimse bunların yaptığına eş bir zulüm ve soykırım yapmamıştır.

(Ne yazık ki genelleme yapmak mecburiyetinde kaldık.)

İsteyen; daha ayrıntılı ve müdellel bilgilere ulaşmak için Roger Garaudy'nin 'İsrail, Mitler ve Terör' kitabına bakabilir.”