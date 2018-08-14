HAKSİAD'tan Türk lirasına destek kampanyası

Hak Sanayici ve İş Adamları Derneği (HAKSİAD), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döviz ve altın bozdurma çağrısına destek verdi.

Döviz fiyatlarındaki hareketlenme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döviz ve altın bozdurma çağrısına destek vermek amacıyla merkez Yenişehir ilçesindeki bir banka şubesine gelen HAKSİAD Başkanı Azboy ve beraberindeki dernek üyesi iş adamları ellerindeki dövizi Türk lirasına çevirdi.

'GÜN BERABERLİK GÜNÜDÜR'

Azboy yaptığı açıklamada, son bir ayda Türkiye'ye karşı ekonomik bir savaş yürütüldüğünü belirterek, dernek olarak ellerindeki dövizi Türk lirasına çevirerek bugünden sonra Türk lirası kullanacaklarını aktardı. Dernek üyelerinin dövizlerini Türk lirasına çevireceklerini dile getiren Azboy, "Bu komployu nasıl 15 Temmuz'da tanklara ve silahlara karşı püskürttüysek, bu ekonomik savaşı da uygun argümanlarla püskürteceğimize inanıyorum. Gün birlik ve beraberlik günüdür, beraber hareket etme günüdür." dedi.

Esnafa ellerindeki dövizi bozdurmaları çağrısında bulanan Azboy, "Bu haydutluğa, bu kışkırtıcılığa prim vermeden, güzel bir şekilde bu sıkıntıyı hep beraber atlatalım." ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına destek verdiklerini dile getiren Azboy, bu desteği fiili olarak da gösterdiklerini aktardı.

Azboy, tüm kamuoyunun da yapılan çağrıya destek sunmasını istediklerini sözlerine ekledi.