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Yerel Haklarında kesinleşmiş hüküm olan FETÖ'cüler o ilde enselendi
Yerel

Haklarında kesinleşmiş hüküm olan FETÖ'cüler o ilde enselendi

Muğla'da FETÖ üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 15:34:00 -
Haklarında kesinleşmiş hüküm olan FETÖ'cüler o ilde enselendi

Muğla'nın Fethiye ve Dalaman ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında "FETÖ üyeliği" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Y.Ç, İ.E, M.K, Y.S, T.G. M.K, ve F.G'nin kentte olduğunu belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler şüphelileri gözaltına aldı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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