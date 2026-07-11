15 Temmuz’da bazı toplu taşıma hatları ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 15 Temmuz Salı günü belirlenen toplu taşıma hatlarında yolculardan ücret alınmayacak.

Karar kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ücretsiz olarak kullanılabilecek.

Ayrıca Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı da aynı gün ücretsiz hizmet verecek.

HALKALI-ARNAVUTKÖY HATTI 31 TEMMUZ’A KADAR ÜCRETSİZ

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı’na ilişkin ayrı bir düzenleme de yer aldı.

Buna göre Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı, açılışı nedeniyle 31 Temmuz 2026 tarihine kadar ücretsiz olacak.

KARAR RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

15 Temmuz’da uygulanacak ücretsiz ulaşım kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Uygulama, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında vatandaşların belirlenen raylı sistem hatlarından ücretsiz yararlanmasını sağlayacak.