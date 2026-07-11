CHP'de bir başkan daha istifa etti: İstifa furyası sürüyor, kaçan kaçana...

CHP’deki istifa furyası sürüyor. Bolu’nun Seben ilçesinde Belediye Başkanı Uygar Oturakdaş, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) ayrıldığını belirtti.

Edinilen bilgilere göre, 2024 yılı Mart ayında gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde CHP’den Seben Belediye Başkanı seçilen Uygar Oturakdaş, partisinden istifa etti. Seben Belediye Başkanı Uygar Oturakdaş’ın yanı sıra ilçede CHP’den 5 belediye meclis üyesinin de istifa ettiği öğrenildi.

Seben Belediye Başkanı Uygar Oturakdaş, istifasına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

CHP’DE İSTİFA DALGASI İLK DEĞİL

Seben Belediyesi’nde yaşanan bu son toplu istifa, CHP’li yerel yönetimlerde daha önce de defalarca sahneye çıkan "yaprak dökümü" süreçlerini yeniden akıllara getirdi.

Parti genel merkezi ve yerel teşkilatlarla yaşanan vizyon uyuşmazlıkları, aday belirme süreçlerindeki kırgınlıklar ya da yönetimsel krizler nedeniyle son yıllarda çok sayıda CHP'li belediye başkanı partisiyle yollarını ayırmıştı.

Bu süreçte istifa bayrağını açan isimlerin bir kısmı, yollarına hiçbir partiye bağlı kalmadan "Bağımsız Belediye Başkanı" unvanıyla devam ederek seçmenlerine hizmet etmeyi sürdürürken; önemli bir kısmı ise rasyonel ve hizmet odaklı belediyecilik anlayışını benimseyerek AK Parti saflarına katılmıştı. Seben Belediye Başkanı Uygar Oturakdaş ve 5 meclis üyesinin de önümüzdeki günlerde bağımsız olarak mı kalacağı, yoksa iktidar partisi sıralarına mı geçeceği netlik kazanacak.