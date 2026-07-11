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İSLAM 11 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi
İSLAM

11 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi

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11 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözü ve Günün Karikatürünü istifadelerinize sunuyoruz... (11 Temmuz 2026)

AYET - VAHYİN DİLİNDEN:



(٥١) وَاِذَٓا اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَاٰ بِجَانِبِهٖۚ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَٓاءٍ عَرٖيضٍ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(51) Ne zaman insanoğluna bir lutufta bulunsak arkasını dönüp uzaklaşır; başına bir kötülük geldiğinde de uzun uzadıya yalvarıp yakarır.

(Fussilet Suresi, 41/51)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

TEFSİRİ:

Âyetteki ifadesiyle “arkasını dönüp uzaklaşmak” da açıkça Mekke putperestlerinin “cehâlet ve sefâhet” olarak anılan barbarlık zihniyetiyle örtüşen bir iman ve ahlâk yoksulluğu, hamlık ve cehâlet alâmeti, ahmakça bir kendini beğenmişlik ve kendine güven işaretidir. Kezâ bu tiplerin, “Rabbime varacak olsam bile O’nun huzurunda benim için güzel şeyler bulunduğundan eminim” şeklindeki ifadeleri de aynı zihniyet ve karakter yapısının dışa yansıması olan bir sorumsuzluk, ciddiyetsizlik ve küstahlık örneğidir.

Bu âyetlerden çıkardığımız derse göre iman ve ahlâkta kemale ermiş olan kişi ise, tam aksine, Allah karşısında kulluğunun bilincinde olur; nimeti O’ndan bilir, sahip olduğunda şükreder, kaybettiğinde sabreder; yoklukta olduğu gibi varlıkta da Allah’a kulluğunu ve niyazını sürdürür; nihayet âhiret konusunda tam bir sorumluluk kaygısı duyar, buna göre yaşar, buna göre konuşur.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 722-723

 HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Cennette büyük bir köşk vardır; ismi cömertler köşküdür."

Kaynak: Münavi, Feyzu’l-Kadir, II/469, Hadîs No: 2324


 

GÜNÜN SÖZÜ:

"Müslüman olmak kolaydır dostum. Müslüman kalmak zordur."

(Bayram Ali Öztürk Hoca)

GÜNÜN KARİKATÜRÜ:

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