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Erdoğan 'benim milletim bilmez' demişti: 'Casus belli' bakın ne anlama geliyor Küller arasında dikkat çeken görüntü! Alevler bile onlara dokunamadı! Ciltte tahriş veya iltihaplı durum fazlalaşırsa... İsilik geçmezse hekime başvurulmalı Uzman isim maddeler halinde sıraladı: Kirli havuz ve deniz suyu yaz ishallerini tetikleyebilir Cihat Yaycı 'Türkiye dikkat etmeli' diyerek üstüne basa basa uyardı: Buralar çok karışacak Uluslararası başarılar peş peşe geldi Antalya Havalimanına 10 ödül birden El-Kanun fi't-Tıbb eserinde tek tek yazmış: İbn-i Sina'nın mucizesi: Bu 3 besini tüketen... 150 milyon euroluk çılgın operasyonun fitili ateşlendi: Beşiktaş'tan şampiyonluk harekatı... Özel Adana'da traktör üstünde konuştu! Çankaya için de 'siyasi' nakaratı
Sağlık
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Ciltte tahriş veya iltihaplı durum fazlalaşırsa... İsilik geçmezse hekime başvurulmalı

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Ciltte tahriş veya iltihaplı durum fazlalaşırsa... İsilik geçmezse hekime başvurulmalı

Sıcakların gelmesiyle birlikte vücudumuzda isiliklerin çıkması da muhtemel bir gelişme olarak ortaya çıkıyor...

#1
Foto - Ciltte tahriş veya iltihaplı durum fazlalaşırsa... İsilik geçmezse hekime başvurulmalı

Burtom Özlüce Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ufuk Sevgican, yaz sıcaklarının etkisiyle özellikle bebeklerde sık görülen isiliğin, doğru bakım ve basit önlemlerle büyük ölçüde önlenebildiğini belirterek, isiliğin geçmemesi durumunda hekime başvurulması gerektiğini söyledi.

#2
Foto - Ciltte tahriş veya iltihaplı durum fazlalaşırsa... İsilik geçmezse hekime başvurulmalı

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte sıcaklıkların artmasının, çocuklarda ve özellikle bebeklerde bazı sağlık sorunlarının daha sık görülmesine neden olduğunu, bunların başında ise halk arasında oldukça yaygın olarak bilinen isiliğin geldiğini söyleyen Uzm. Dr. Ufuk Sevgican, isiliğin gelişim süreçlerine ve yol açtığı olumsuz durumlara dikkat çekti.

#3
Foto - Ciltte tahriş veya iltihaplı durum fazlalaşırsa... İsilik geçmezse hekime başvurulmalı

Özellikle bebeklerde bu cilt problemiyle daha sık karşıladığını vurgulayan Uzm. Dr. Sevgican, isiliğin her yaşta görülebilmekle birlikte oluşum mekanizmasının ter bezi kanalları ile ilişkili olduğunun altını çizdi. Uzm. Dr. Sevgican, "İsilik, ter bezi kanallarının sıcak hava, aşırı nem ve yoğun terleme nedeniyle tıkanması sonucunda oluşur. Bebeklerin cilt gözenekleri yetişkinlere göre daha dar olduğu için ter kanalları daha kolay tıkanmakta, ter deri yüzeyine ulaşamayarak deri altında birikmektedir. Çocukta huzursuzluğa ve kaşıntıya neden olarak yaşam konforunu olumsuz etkileyebilir. İsilik bulaşıcı bir hastalık değildir" dedi.

#4
Foto - Ciltte tahriş veya iltihaplı durum fazlalaşırsa... İsilik geçmezse hekime başvurulmalı

İsilikten korunmak için dikkat edilmesi gereken konulara değinen Uzm. Dr. Sevgican, özellikle kıyafet seçimi ve çevresel faktörlerin korunmadaki önemine işaret ederek, bu noktada öncelikle çocukların mevsime uygun, ince ve pamuklu kıyafetler giymesinin sağlanması gerektiğini, sentetik kumaşlar ve dar giysilerin terlemeyi artırarak isilik oluşumunu kolaylaştırabileceğini ifade etti. Dr. Ufuk Sevgican, "Çocuklar doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalı, açık havada bulunurken gölge alanlar tercih edilmelidir. Terleme sonrasında banyo yaptırılması ve cildin temiz tutulması da önemlidir" diye konuştu.

#5
Foto - Ciltte tahriş veya iltihaplı durum fazlalaşırsa... İsilik geçmezse hekime başvurulmalı

Bebeklerin alt bakımı ve isilik oluştuğunda sergilenecek yaklaşımlar hakkında da bilgi veren Uzm. Dr. Sevgican, "Bez kullanan bebeklerde bez sık sık kontrol edilmeli ve cildin uzun süre nemli kalmasına izin verilmemelidir.

#6
Foto - Ciltte tahriş veya iltihaplı durum fazlalaşırsa... İsilik geçmezse hekime başvurulmalı

İsiliğe sebebiyet veren etkenler ortadan kaldırıldığında genellikle birkaç gün içerisinde kendiliğinden geçecektir. Çocuğun serin ve kuru bir ortamda bulunması sağlanmalı, dar kıyafetler yerine pamuklu ve bol giysiler tercih edilmelidir. Uygun nemlendirici ve serinletici losyonlar cildin rahatlamasına yardımcı olabilir" şeklinde konuştu.

#7
Foto - Ciltte tahriş veya iltihaplı durum fazlalaşırsa... İsilik geçmezse hekime başvurulmalı

Uzm. Dr. Sevgican ayrıca, tıbbi muayene eşiklerine ve genel koruyucu tedbirlere değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

#8
Foto - Ciltte tahriş veya iltihaplı durum fazlalaşırsa... İsilik geçmezse hekime başvurulmalı

"Çoğu isilik vakası birkaç gün içinde kendiliğinden düzelmektedir. Ancak döküntülerde artış olması, ciltte tahriş veya iltihaplı görünüm gelişmesi ya da çocuğun yoğun kaşıntı nedeniyle ciddi rahatsızlık yaşaması durumunda mutlaka bir çocuk hekimine başvurulmalıdır. Yaz aylarında alınacak basit önlemlerle çocuklarımızı isilikten korumak ve sıcak günleri daha sağlıklı geçirmek mümkündür."

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