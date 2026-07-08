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Türk F-16’larıyla operasyonun kralını yapan ülkede ilginç gelişme! Savunma Bakanı çok sert tepki gösterdi

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Türk F-16’larıyla operasyonun kralını yapan ülkede ilginç gelişme! Savunma Bakanı çok sert tepki gösterdi

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye ait F-16 savaş uçaklarıyla tarihi bir operasyona imza atan Somali'den dikkat çeken bir çıkış geldi.

#1
Foto - Türk F-16’larıyla operasyonun kralını yapan ülkede ilginç gelişme! Savunma Bakanı çok sert tepki gösterdi

Somali Savunma Bakanı Ahmed Moallim Fiqi, ordunun çöktüğü ve güvenlik kurumlarının işlevsiz hale geldiği yönündeki iddiaları reddederek, güvenlik güçlerinin terör örgütü Eş-Şebab'a karşı mücadeleye devam ettiğini söyledi.

#2
Foto - Türk F-16’larıyla operasyonun kralını yapan ülkede ilginç gelişme! Savunma Bakanı çok sert tepki gösterdi

Galguduud bölgesinde gazetecilere konuşan Fiqi, Somali askerlerinin ülkeyi savunmayı sürdürdüğünü belirterek, silahlı kuvvetler ve devam eden askeri operasyonlara yönelik eleştirel açıklamalar yapan siyasetçilere tepki gösterdi.

#3
Foto - Türk F-16’larıyla operasyonun kralını yapan ülkede ilginç gelişme! Savunma Bakanı çok sert tepki gösterdi

Fiqi, "Somali ordusunun çöktüğü söyleniyor. Bu doğru değil. Ordumuz, Eş-Şebab'a ve ülkeyi tehdit eden her düşmana karşı savaşan bu kahramanlardan oluşmaktadır." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Türk F-16’larıyla operasyonun kralını yapan ülkede ilginç gelişme! Savunma Bakanı çok sert tepki gösterdi

Fiqi'nin açıklaması, ABD'nin Afrika Birliği Somali İstikrar ve Destek Misyonu'na (AUSSOM) Birleşmiş Milletler desteğinin gelecek yıldan itibaren kesileceğini duyurmasının ardından geldi.

#5
Foto - Türk F-16’larıyla operasyonun kralını yapan ülkede ilginç gelişme! Savunma Bakanı çok sert tepki gösterdi

Yaklaşık 12 bin askerden oluşan Afrika Birliği Misyonu, Eş-Şebab'a karşı mücadelede Somali federal hükümetine destek sağlıyor.

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