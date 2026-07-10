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Türkiye güne dev operasyonla uyandı: Tam 68 gözaltı var

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Türkiye güne dev operasyonla uyandı: Tam 68 gözaltı var

İstanbul merkezli olarak 'yasa dışı bahis', 'nitelikli dolandırıcılık', 'rüşvet' ve 'kara para aklama' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı. 76 milyar lirayı aşan kara para trafiğinde şüphelilerin, elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı paraları farklı banka hesaplarına aktardıktan sonra büyük bölümünü kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer ettikleri; para transferi açıklamalarında ise yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadelerin yer aldığı tespit edildi.

#1
Foto - Türkiye güne dev operasyonla uyandı: Tam 68 gözaltı var

Alınan bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis", "bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik geniş çaplı operasyon başlattı.

#2
Foto - Türkiye güne dev operasyonla uyandı: Tam 68 gözaltı var

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri, HTS kayıtları ve diğer deliller birlikte değerlendirildiğinde şüphelilerin "organize suç örgütü" niteliğinde hareket ettikleri anlaşıldı.

#3
Foto - Türkiye güne dev operasyonla uyandı: Tam 68 gözaltı var

Elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı paraları farklı banka hesaplarına aktardıktan sonra büyük bölümünü kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer ettikleri saptanan şüphelilerin, para transferi açıklamalarında ise yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadelerin yer aldığı tespit edildi.

#4
Foto - Türkiye güne dev operasyonla uyandı: Tam 68 gözaltı var

Şüphelilere ait bankacılık işlem kayıtlarının incelenmesinde; banka hesaplarında toplam 100 bin 25 işlemin gerçekleştirildiği, bu işlemlerin toplam hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 lira olduğu ve bu tutarın bir kısmının Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılara aktarıldığı anlaşıldı.

#5
Foto - Türkiye güne dev operasyonla uyandı: Tam 68 gözaltı var

Kripto varlıklara aktarılan tutarların büyük bölümünün USDT'ye dönüştürülüp dış cüzdanlara transfer edilerek bu yöntemle paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı ve söz konusu parasal hareketliliğin yasa dışı bahis gelirinden kaynaklandığı belirlendi.

#6
Foto - Türkiye güne dev operasyonla uyandı: Tam 68 gözaltı var

Yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından suç ağına yönelik bu sabah operasyon için düğmeye basıldı. Erken saatlerde başlayan eş zamanlı operasyonda 68 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.

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