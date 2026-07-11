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Sağlık
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Uzman isim maddeler halinde sıraladı: Kirli havuz ve deniz suyu yaz ishallerini tetikleyebilir

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Uzman isim maddeler halinde sıraladı: Kirli havuz ve deniz suyu yaz ishallerini tetikleyebilir

Kirli havuz ve deniz suyu yaz ishallerini tetikleyebilir uyarısı geldi.

#1
Foto - Uzman isim maddeler halinde sıraladı: Kirli havuz ve deniz suyu yaz ishallerini tetikleyebilir

Yaz aylarında serinlemek için tercih edilen deniz ve havuzlar, hijyen kurallarına uyulmadığında çocuklar için enfeksiyon kaynağına dönüşebiliyor. Özellikle kirli havuz suyu, mikroorganizma içeren deniz suyu ve hijyenik olmayan gıdaların yaz ishallerinin en önemli nedenleri arasında yer aldığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, "Çocukların oyun sırasında farkında olmadan havuz veya deniz suyu yutması enfeksiyon riskini artırabiliyor. Bu nedenle özellikle ortak kullanım alanlarında hijyen kurallarına dikkat edilmesi büyük önem taşıyor" dedi.

#2
Foto - Uzman isim maddeler halinde sıraladı: Kirli havuz ve deniz suyu yaz ishallerini tetikleyebilir

Yaz aylarında görülen ishal vakalarının en sık belirtilerinin sulu dışkılama, kusma, karın ağrısı, ateş ve halsizlik olduğunu belirten Liv Hospital Samsun Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, "Özellikle beş yaş altındaki çocuklarda sıvı kaybı çok kısa sürede ciddi boyutlara ulaşabilir. Ağız kuruluğu, gözyaşında azalma, idrar miktarında düşüş ve aşırı uyku hali önemli alarm bulgularıdır. Bu belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden bir çocuk hekimine başvurulmalıdır" diye konuştu.

#3
Foto - Uzman isim maddeler halinde sıraladı: Kirli havuz ve deniz suyu yaz ishallerini tetikleyebilir

İshal tedavisinin hastalığın nedenine göre planlanması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Çebi, "Antibiyotik her ishal vakasında gerekli değildir. Tedavi mutlaka hekim değerlendirmesi sonrasında planlanmalıdır. Gereksiz antibiyotik kullanımı fayda sağlamadığı gibi farklı sağlık sorunlarına da yol açabilir" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Uzman isim maddeler halinde sıraladı: Kirli havuz ve deniz suyu yaz ishallerini tetikleyebilir

Yaz ishallerinden korunmanın büyük ölçüde doğru hijyen alışkanlıklarıyla mümkün olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Çebi, "Çocukların havuza girmeden önce ve çıktıktan sonra duş almaları, havuz suyunu yutmamaları ve hijyeninden emin olunmayan havuzları kullanmamaları gerekir.

#5
Foto - Uzman isim maddeler halinde sıraladı: Kirli havuz ve deniz suyu yaz ishallerini tetikleyebilir

Açıkta satılan gıdalardan uzak durulmalı, güvenilir içme suyu tercih edilmeli ve el hijyenine özen gösterilmelidir" şeklinde konuştu.

#6
Foto - Uzman isim maddeler halinde sıraladı: Kirli havuz ve deniz suyu yaz ishallerini tetikleyebilir

İshal geçiren çocukların tamamen iyileşmeden deniz veya havuza girmemesi gerektiğini dile getiren Uzm. Dr. Çebi, "Bu hem çocuğun sağlığının korunması hem de enfeksiyonun diğer kişilere bulaşmasının önlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Basit hijyen önlemleriyle yaz aylarında görülen ishal vakalarının önemli bir kısmının önüne geçmek mümkündür" diyerek sözlerini tamamladı.

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