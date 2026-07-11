11 Temmuz 1593: Bayramzade Zekeriya Efendi'nin vefatı (Osmanlı Şeyhülislâmı)

920’de (1514) Ankara’da doğdu. Ankaralı Bayram Efendi’nin oğludur. İlk eğitimini Ankara’da aldıktan sonra İstanbul’a giderek Sahn-ı Semân müderrisi Arapzâde Abdülbâki Efendi ve daha sonra Mâlûl Emîr Efendi’ye intisap etti.



İlk görevi Bursa Hamza Bey Medresesi müderrisliğidir. Bursa Kadısı Karaçelebizâde’nin tavsiyesiyle Kanûnî Sultan Süleyman’ın Nahcıvan seferine katıldı, Halep kışlağında padişahın yakınında bulundu. Ardından Bursa Çendik Medresesi, daha sonra Kaplıca Medresesi müderrisliğine tayin edildi. 13 Aralık 1565’de Rumeli ve Anadolu kazaskerleri Hamîd ve Perviz efendiler huzurunda Hidâye’nin “Kitâbü’l-Cinâyât” bahsi okutularak yapılan imtihanı kazanarak müderrisliğe atandı. Nisan 1568’de Üç Şerefeli Medrese pâyesiyle taltif edildi. Nisan 1570’de Sahn-ı Semân müderrisi oldu. Haziran-Temmuz 1572’de Yavuz Sultan Selim Medresesi’ne nakledildi.

1573’de Halep kadılığına gönderildi.



Ekim-Kasım 1577’de Bursa kadılığına tayin edildi. Bu görevi Nisan-Mayıs 1580 tarihine kadar sürdü. Bursa kadılığının ardından İstanbul kadılığına getirildi (Ocak-Şubat 1581). Ocak 1582’de Anadolu kazaskeri oldu ve iki yıl kadar görevini sürdürdü, Nisan-Mayıs 1583’de emekliye ayrıldı.



1586’de hacca gitti; dönüşünde padişahın huzurunda kendisine hil‘at giydirildi. Ardından Süleymaniye dârülhadis müderrisliği kendisine verildi. Beylerbeyi Vak’ası sırasında (Mart-Nisan 1589) Rumeli kazaskeri oldu. Rumeli kazaskerliğinin Ardından yetmiş sekiz yaşında iken görevinden alınan Bostanzâde Mehmed Efendi’nin yerine şeyhülislâm oldu (9-10 Mayıs 1592).



Şeyhülislâmlığı sırasında Zekeriyyâ Efendi’nin şer‘î ve idarî konularda dikkatli ve basîretli davrandığı belirtilir. Zekeriyyâ Efendi, 11 Şevval 1001/11 Temmuz 1593’de Padişahın yanına çıkacağı sırada Gazanfer Ağa ve Mehmed Ağa’ya gece rüyasında Hz. Peygamber’i gördüğünü anlatırken vefat etti.