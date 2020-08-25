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Aktüel Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit
Aktüel

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Şemdinli ilçesindeki Gerdantepe Üs Bölgesi'nde görevli Piyade Sözleşmeli Er Mesut Yıldırım, kayalıklara düşerek ağır yaralandı. Helikopterle hastaneye kaldırılan Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 15:23:00 -
Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Gerdan Tepe Üs Bölgesi'nde görev yapan Piyade Sözleşmeli Er Mesut Yıldırım, kayalıklara düşerek ağır yaralandı. Helikopterle Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak şehit oldu.

Hakkari Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada "İlimiz Şemdinli İlçesi Gerdantepe Üs Bölgesi'nde görev esnasında yüksekten kayalıklara düşmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mesut Yıldırım'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

 

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