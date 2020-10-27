Hakkari'deki Türkiye Rafting Şampiyonası'nın 2. ayağında ilk gün müsabakaları tamamlandı
HAKKARİ (AA) - Hakkari'de gerçekleştirilen Türkiye Rafting Şampiyonası 2. ayak yarışlarında ilk gün müsabakaları sona erdi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Rafting Federasyonunca Zap Suyu'nda 26 kulüpten 60 takım ve 450 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışlar kısa parkurda yapıldı.
Depin bölgesinde gerçekleştirilen yarışlarda 50 hakem görev aldı.
Türkçe, Kürtçe şarkıların çalındığı, şölen havasında geçen organizasyonda sporcular, dereceye girebilme için kıyasıya mücadele etti.
Vatandaşların ilgiyle izlediği 2. ayak yarışları, 29 Ekim'de yapılacak final müsabakalarıyla tamamlanacak.