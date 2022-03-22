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Gündem Hakkari'de sınırda hareketlilik! Askeri sevkiyat yapıldı
Gündem

Hakkari'de sınırda hareketlilik! Askeri sevkiyat yapıldı

Hakkari'nin, Irak sınırındaki ilçesi Çukurca'da askeri sevkiyat yoğunluğu yaşandı. İlçe merkezinden geçen yaklaşık 20 araçlık askeri konvoy, sınırın sıfır noktasına asker ve malzeme sevkiyatı yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-03-22 12:21:00 -
Hakkari'de sınırda hareketlilik! Askeri sevkiyat yapıldı

Türk Hava Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'taki kamplarda yuvalanan PKK'lı teröristlere yönelik operasyonları aralıksız devam ederken, karadan sınıra askeri sevkiyatlar da hız kazandı.

Hakkari yönünden gelen gelen yaklaşık 20 araçlık konvoy, sınırın sıfır noktasına asker ve malzeme sevkiyatı yaptı.

Askeri konvoyun geçtiği güzergahta, havadan helikopterler, karadan da jammer araçlar eskortluk etti.

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