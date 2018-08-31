Hakkari'de saldırı hazırlığındaki üç terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik hava harekatı düzenlendi. Hava harekatında saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen en az 3 silahlı terörist öldürüldü.31 Ağustos 2018 Cuma 08:37
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Twitter hesabından yapılan açıklamada, 30 Ağustos tarihinde Hakkari'nin Çukurca bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu hava harekatında askeri birliklere saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen en az üç silahlı bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
YORUM YAZ