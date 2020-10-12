  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hakkari'de PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcı düzeneği imha edildi
Aktüel

Hakkari'de PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcı düzeneği imha edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-12 21:01:39 -
Hakkari'de PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcı düzeneği imha edildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, PKK'lı teröristlerin operasyonel birliklerin geçiş güzergahındaki bölgede tuzakladıkları el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda, merkez Oğul köyü Ağaçsız mevkisinde gerçekleştirilen operasyonda, operasyonel birliklerin geçiş güzergahında bulunan bölgede PKK'lı teröristlerce tuzaklanmış uzaktan komutalı 2 RPG-7 antitank mühimmatına 4 pil bloğu ile bağlantı yapılmış el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildi.

Düzenek ekiplerce etkisiz hale getirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti
Siyaset

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti

Bir süredir hastanede tedavi gören Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, yaşamını yitirdi.
Altın alacakları böyle uyardı: 23 Ekim'e dikkat
Ekonomi

Altın alacakları böyle uyardı: 23 Ekim'e dikkat

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor. CNN Türk eski spikeri Beste Uyanık altın için kritik tarihin 23 Ekim olduğunu söyledi...
Sancar'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e tehdit
Gündem

Sancar'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e tehdit

CHP destekçisi Halk TV'de açıklama yapan HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, Millet İttifakı içinde yer aldıklarını bir kez daha gözler önüne serd..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay