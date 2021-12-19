Hakkari'de okullar tatil mi? 20 Aralık 2021 Pazartesi Hakkari, Yüksekova, Şemdinli yarın okul tatil mi?

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam başlayan kar yağışı etkisini göstermeye başlamasıyla ilçede hayat durma noktasına geldi. Dünden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza bürünürken, araçlar ise kara gömüldü. Sabah iş yerlerini açan esnaf, kapılarının önünde biriken karları küreklerle temizlerken, kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler ise yollarda mahsur kaldı.

Hakkari'de okullar tatil mi?

Hakkari Valiliği'nden son dakika bir açıklama geldi. "Valiliğimiz İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince yoğun kar yağışı nedeniyle 17 Aralık 2021 Cuma günü ilimiz merkez, Yüksekova ve Şemdinli merkez ve bağlı köylerindeki her kademedeki okullarımızda eğitim öğretime saat 12.00'den itibaren yarım gün ara verilmiştir." denilmişti. Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli’de yarın okullar tatil mi? sorusu da öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki 20 Aralık Pazartesi Hakkari, Şemdinli, Yüksekova’da yarın okul var mı? Hakkari Valiliğinden 20 Aralık Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Hakkari hava durumu!

Meteroloji'nin Hakkari hava durumu raporuna göre Hakkari'de yarın kar yağışlı görünüyor.