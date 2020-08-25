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Aktüel Hakkari'de öğretmenler, Kovid-19 tedbirlerine dikkati çekmek için yürüdü
Aktüel

Hakkari'de öğretmenler, Kovid-19 tedbirlerine dikkati çekmek için yürüdü

Yeniakit Publisher
2020-08-25 16:55:57 -
Hakkari'de öğretmenler, Kovid-19 tedbirlerine dikkati çekmek için yürüdü

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de bir grup öğretmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine dikkati çekmek için etkinlik düzenledi.

Beyaz önlük giyen öğretmenler, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'ün de eşlik ettiği öğretmenler, ellerindeki pankart ve dövizlerle Bulvar Caddesi'ne kadar yürüdü.

Gür, etkinlikte yaptığı konuşmada, dünyada salgın sürecinin yaşandığını belirterek, Hakkari'de de Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın öncülüğünce salgınla mücadele ettiklerini söyledi.

Kovid-19 tedbirlerine dikkati çekmek için etkinlik gerçekleştirildiğini aktaran Gür, "Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyup yaşlılarımızı, çocuklarımızı, toplumun tüm fertlerini korumamız lazım. Duyarlılık için buradayız. Öğrencilerimiz bizleri, bizler de öğrencileri özledik. Okulları açabilmemiz için herkesin bu sorumluluğa ortak olması lazım." diye konuştu.

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