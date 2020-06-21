  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık

Hakkari’de maske denetimleri sürüyor

Hakkari’de korona virüs tedbirleri kapsamındaki maske denetimi sürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 13:41:23 -
Hakkari’de maske denetimleri sürüyor

Hakkari’de korona virüs tedbirleri kapsamındaki maske denetimi sürüyor.


Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Birimi ekipleri birçok iş yerinde maske denetimi yaptı. Kentin cadde ve sokaklarının köpüklü suyla yıkandığı, iş yerleri ve kurum binalarının dezenfekte edildiği Hakkari’de bir taraftan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri diğer taraftan ise İl Sağlık Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Hakkari Belediyesi ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.


Hafta sonu olmasına rağmen ekipler birçok iş yerine ani baskınlar düzenleyerek maske, hijyen ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi.


Türkiye genelinde olduğu gibi Hakkari’de de kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem ve para cezası kesileceğini hatırlatan ekipler, denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini belirttiler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı