  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hakkari'de kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı

2020-04-28 14:55:55 -
Hakkari'de kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de kayalıklarda mahsur kalan keçi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Kent merkezine bağlı Biçer Mahallesi'ndeki kayalık bölgede hayvanlarını otlatan Özgür Açar, eve döndüğü sırada bir keçinin kaybolduğunu fark etti.

Dağlık alanda iki gün boyunca keçiyi arayan Açar, kayalıklarda mahsur kaldığını görünce AFAD ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye giden ekipler, tırmanış ekipmanları yardımıyla kayalıklara çıkarak 2,5 saat süren çalışma sonucu keçiyi kurtardı.

Açar, keçisi için seferber olan AFAD ekiplerine teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı