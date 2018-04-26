Hakkari’de çatışma: 2 terörist öldürüldü

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucu Kaymaklı Ördekli bölgesinde başlatılan terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon sürüyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, operasyonda tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 4 OLDU

Böylelikle operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 4'e yükseldi.

Valilikten yapılan açıklamada, bölgedeki geniş çaplı operasyon sırasında bugün çıkan çatışmada biri ağır yaralı, biri ölü olmak üzere iki teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilmiş, arazinin sarp ve engebeli olmasından yararlanarak kaçmaya çalışan 3 teröristin yakalanması için arazi arama tarama faaliyetlerinin sürdüğü bildirilmişti.