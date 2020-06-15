  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Hakkari’de cadde ve sokaklar temizleniyor

Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 15:58:28 -
Hakkari’de cadde ve sokaklar temizleniyor

Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkandı.


Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın korona virüs tedbirleri kapsamındaki çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Kentin 15 değişik mahallesi ile çarşı merkezindeki cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkandı. Korona virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar dönüşümlü olarak cadde ve sokakların yıkanması işleminin aralıksız olarak sürdürüldüğü Hakkari’de, en ufak bir ayrıntı bile ise gözden kaçırılmıyor. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, virüsün başladığı günden beri kentte gerekli tüm önlemlerin alındığını belirterek, tüm birimlerin görevlerini en iyi şekilde yaptığını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı