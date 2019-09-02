Hakkari'de bir terörist teslim oldu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de PKK'lı terörist, jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, jandarma ekiplerince ikna edilen PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı tespit edildi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.