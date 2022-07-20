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Yerel Hakkari'de arazi kavgası 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Yerel

Hakkari'de arazi kavgası 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Hakkari'nin Sarıtaş köyü ile Van'ın Dereiçi Mahallesi'nde yaşayan iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-20 13:10:00 -
Hakkari'de arazi kavgası 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Bilgili Yaylası'nda daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı.

Silahların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Hakkari ve Van il jandarma komutanlığı ekipleri güvenlik önlemi aldı.

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