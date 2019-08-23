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Hakkari’de ambalajlı su satışı yapan depolar denetlendi

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Kontörlü Birimi tarafından kentte faaliyet gösteren ambalajlı su satış depoları ve işletmeleri denetlendi.

23 Ağustos 2019 Cuma 15:34
Hakkari’de ambalajlı su satışı yapan depolar denetlendi

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Kontörlü Birimi tarafından kentte faaliyet gösteren ambalajlı su satış depoları ve işletmeleri denetlendi.


Esnaflara yönelik denetimlerini sürdüren Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Kontörlü Birimi ekipleri, bu defa da ilde faaliyet gösteren ambalajlı su satışı yapan depo ve işletmeleri denetledi. Gerekli teknik şartları taşımayan depolara yasal süre tanınarak, bu süre içerisinde eksiklerinin tamamlamasını isteyen ekipler, denetlemelerde aynı zamanda depo sahiplerine ve personellerine ambalajlı su satış yerleri ve su nakil araçları hakkındaki tebliği ile ilgili de bilgilendirici faaliyetlerde bulundu.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 15:34
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