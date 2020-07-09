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Aktüel

Hakkari'de 52 kilo 400 gram eroin ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-07-09 12:36:20 -
Hakkari'de 52 kilo 400 gram eroin ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir kamyonette 52 kilo 400 gram eroin bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 6 Haziran'da Yüksekova ilçesine bağlı Bağdaş köyü Tatlıcak mezrasında düzenlenen operasyonda, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı tespit edilen kamyonet durduruldu.

Yapılan arama kamyonetin bagajında 52 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı.

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