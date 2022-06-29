  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Hakkari'de 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Yerel

Hakkari'de 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Hakkari Kırıkdağ köyü kırsalında tespit edilen dört terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-29 07:50:00 - 2022-06-29 08:01:54
Hakkari'de 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari Kırıkdağ Köyü kırsalında 28 Haziran'da JÖH ve Jandarma Komando birliklerince J-İHA ve J-SİHA destekli operasyonda 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Kaçamayacaksınız! EREN Abluka-2’de; Hakkari Kırıkdağ Köyü kırsalında 28 Haziran’da JÖH ve Jandarma Komando birliklerince J-İHA ve J-SİHA destekli operasyonda 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz! Kahraman evlatlarımıza tebrikler" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23