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Yerel Hakkari'de 25 litre asit anhidrit ele geçirildi!
Yerel

Hakkari'de 25 litre asit anhidrit ele geçirildi!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uyuşturucu yapımında kullanılan 25 litre asit anhidrit ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 21:41:00 -
Hakkari'de 25 litre asit anhidrit ele geçirildi!

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçeye bağlı Akçalı köyü kırsalına operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu yapımında kullanılan 25 litre asit anhidrit ele geçirdi.

Bölgede operasyon sürüyor.

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