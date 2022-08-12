Hakkari’de 2 yılda 12 bin çocuk yüzme öğrendi

Gençlik ve Spor Bakanlığının yatırımlarıyla son yıllarda birçok tesisin inşa edildiği Hakkari'de, çocuklara ve gençlere daha güvenli ortamlarda spor yapma imkanı sağlanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında Pehlivan Mahallesi’ndeki yarı olimpik havuzda açılan kurs sayesinde de kentteki çocuklar ve gençler yüzme öğrenme imkanı buluyor.

Valiliğin de desteğiyle şu ana kadar 12 bin çocuğa yüzme eğitiminin verilirken, ilçelerde yapımı devam eden yüzme havuzlarının da tamamlanmasıyla daha fazla kişiye ulaşılması planlanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanlığının Türkiye genelinde uyguladığı proje çerçevesinde Yüksekova, Şemdinli, Derecik ve Çukurca ilçelerine yarı olimpik havuzların yapıldığını belirterek, “İlçelerdeki tesislerin de hizmete girmesiyle amacımız kent genelinde her yıl 40 bin öğrenciye yüzme öğretmek. Dönüşümlü olarak tüm köylerde, beldelerde, ilçelerde ve merkezde önce genç ve çocuklara ardından yetişkinlere yüzme öğretmeyi hedefliyoruz. Proje kapsamında ilimizde bütün çocuklara ve gençlere yüzme eğitimi vermiş olacağız” ifadelerini kullandı.