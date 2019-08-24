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Hakkari’de 2 bölge yasaklandı

Hakkari il genelinde 2 bölgeye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 17:07
Hakkari’de 2 bölge yasaklandı

Hakkari il genelinde 2 bölgeye giriş ve çıkışlar yasaklandı.


Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız; ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Bu tedbirler kapsamında, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince; İlimiz Merkez, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarında bulunan; 2 bölge 24 Ağustos 2019 günü saat 00.00:01’den 29 Ağustos 2019 günü saat 23.59:59’a kadar, “Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır" denildi.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 17:07
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