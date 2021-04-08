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Eğitim Hakkari liseleri taban puanı 2021 |Hakkari liseleri kontenjanları
Eğitim

Hakkari liseleri taban puanı 2021 |Hakkari liseleri kontenjanları

Lise taban puanları ve kontenjan sayısı öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Hedefledikleri liseye girebilmek için yoğun şekilde sınava hazırlanan öğrenciler internette liselerin taban puanlarını ve kontenjan sayılarını araştırıyor. Peki, Hakkari liseleri taban puanı 2021, Hakkari liseleri başarı sıralaması ve Hakkari liseleri kontenjanları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-08 10:51:00 -
Hakkari liseleri taban puanı 2021 |Hakkari liseleri kontenjanları

Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde LGS sınavının başvuru tarihini açıkladı. MEB sınav başvurularının 5 ve 14 Nisan tarihleri arasından gerçekleşeceğini bildirdi. Bunun üzerine liseye gitmek için, lise taban puanları ve kontenjan sayıları merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin detayları…

Hakkari liseleri taban puanı 2021, Hakkari liseleri başarı sıralaması ve liseleri kontenjanları nelerdir?

 

Hakkari liselerinin kontenjan kapasitesi ne kadar?

Hakkari liseleri taban puanları için tıklayınız...

LGS puan hesaplaması nasıl yapılır ve lise ortaöğretim başarı puanı nasıl hesaplaplanır?

 

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