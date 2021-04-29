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Ekonomi Hakim ve Savcı Adaylığı mülakatları ne zaman?
Ekonomi

Hakim ve Savcı Adaylığı mülakatları ne zaman?

Ülke genelinde koronavirüs salgını kapsamında tam kapanma kararı alındı. Söz konusu kararın ardından birçok soru gündeme getirildi. Bunlardan bir tanesi de yazılı ve sözlü sınavlar oldu. Son yapılan Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan sınavların erteleneceğini duyurmuştu. Adalet Bakanlığı da bünyesinde yapılacak olan yazılı ve sözlü sınavlar için önemli açıklamada bulundu. Peki, Hakim ve Savcı Adaylığı mülakatları ne zaman? Hakim ve Savcı Adaylığı mülakatları ertelendi mi?

Yeniakit Publisher
2021-04-29 03:00:00 -
Hakim ve Savcı Adaylığı mülakatları ne zaman?

Ülke genelinde 29 Nisan ile 17 Mayıs arası tam kapanma uygulamasına geçildi. Okullarda uzaktan eğitime geçilmesine karar verilirken birçok sınav içinde ertelenme kararı alındı. Adalet Bakanlığı da bünyesinde yapılacak olan yazılı ve sözlü sınavlar için kararını açıkladı. Peki, Hakim ve Savcı Adaylığı mülakatları ne zaman? Hakim ve Savcı Adaylığı mülakatları ertelendi mi?

Hakim ve Savcı Adaylığı mülakatları ne zaman?

Adalet Bakanlığı, 30 Nisan 2021 ile 17 Mayıs 2021 arasındaki yazılı ve sözlü sınavların ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Covid-19 salgını kapsamında alınan kararlar ve bu kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge içeriği dikkate alınarak daha önce ilan edilen ve 30 Nisan 2021- 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan;

-Hakim ve Savcı Adaylığı mülakatları,
-İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı mülakatları,
-Bakanlığımız taşra teşkilatı Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği sözlü sınavları,
-Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile Ceza ve İnfaz kurumları sürekli işçi ve sözleşmeli -Personel alımına ilişkin boy- kilo ölçümü, uygulamalı veya sözlü sınavları,
ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni sınav tarihleri ilgili Adalet Komisyonları ve Bakanlığımızca daha sonra duyurulacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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