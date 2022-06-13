Hakim dizisi final mi yaptı? Hakim dizisi seneye yok mu?
Hakim dizisi bitti mi? ATV ekranlarında yayımlanan Hakim dizisinin final yapıp yapmadığı merak ediliyor. Peki, Hakim gelecek sezon olacak mı? Hakim bitti mi neden?
4 Nisan 2022'de ilk bölümüyle ekranlara gelen Hakim dizisinin final yapıp yapmadığı merak ediliyor. Hakim haftaya yok mu?
Hakim dizisi final mi yaptı? Hakim dizisi seneye yok mu?
Nisan ayında başlayan Hakim dizisi 13 Haziran Pazartesi gecesi yayımlanacak 10.bölümüyle final yapacak. Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur'un bulunduğu dizi son kez izleyiciyle buluşacak.
Hakim dizisinin konusu nedir?
Dizi dünyaca ünlü 'Your Honor' dizisinin uyarlamasıdır. Limon Film imzası taşıyan dizinin yapımcılığını Hayri Aslan üstleniyor. Dizinin genel koordinatörlüğünü Akın Topuz yaparken yönetmen koltuğunda iki isim yer alıyor. Hakim dizisinin yönetmenliğini Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir yapıyor. Büyük merakla beklenen dizinin senaryosunu ise Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma ikilisi yazıyor.
Hakim; bir hakimin, oğlunun bir suça karışmasının ardından çocuğunu koruyabilmek adına verdiği mücadeleyi, içine düştüğü zor durumu anlatıyor.